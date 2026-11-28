Theo đó, mục tiêu đề ra là 100% hộ người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, tặng quà gia đình chính sách.

Ngoài mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra chỉ tiêu thi đua hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; bảo đảm 100% người có công và thân nhân người có công đủ điều kiện được giải quyết, hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Nội dung thi đua đối với các sở, ban, ngành, địa phương tập trung vào các nhiệm vụ: rà soát, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn quản lý theo quy định; rà soát, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ. Đồng thời đánh giá tổng thể và nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang 100% trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng tốt hơn.

Tiếp tục rà soát, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho thân nhân liệt sĩ và người có công, trong đó hoàn thành 100% việc hỗ trợ nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Huy động nguồn lực xã hội để chăm lo, giúp đỡ người có công và thân nhân người có công với cách mạng…

Qua phong trào thi đua, tỉnh hướng tới phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người có công với cách mạng. Đây cũng là hoạt động thiết thực của tỉnh Thái Nguyên hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Thái Nguyên đang thực hiện chính sách ưu đãi đối với hơn 154.000 người có công với cách mạng. Năm 2026, tỉnh hỗ trợ 180 hộ người có công, thân nhân liệt sĩ xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ 136 trường hợp là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.