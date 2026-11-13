Thái Nguyên phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Các đại biểu dự chương trình.

Tháng hành động diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội trong thúc đẩy bình đẳng giới; xây dựng môi trường lao động bình đẳng, an toàn, tạo cơ hội để phụ nữ và nam giới phát huy năng lực, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc phát huy tiềm năng của mọi lực lượng lao động có ý nghĩa quan trọng. Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực mà còn tạo động lực cho phát triển bền vững.

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới như tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực và tham gia quản lý; tăng cường phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình, xâm hại và quấy rối đối với phụ nữ, trẻ em gái.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Tuy nhiên, khoảng cách giới trong tiếp cận việc làm ổn định, thu nhập, đào tạo kỹ năng và cơ hội thăng tiến vẫn còn tồn tại. Một bộ phận lao động nữ, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm bền vững. Tình trạng phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực trên cơ sở giới tại nơi làm việc cũng cần được quan tâm xử lý.

Với chủ đề năm 2026, tỉnh tập trung thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động, việc làm, sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận việc làm, đào tạo nghề, tín dụng, khoa học công nghệ; khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao kỹ năng số.

Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về bình đẳng giới, bảo đảm công bằng trong tuyển dụng, tiền lương, đào tạo và cơ hội thăng tiến; chủ động phòng ngừa, xử lý các hành vi phân biệt đối xử, quấy rối tại nơi làm việc.

Ban Tổ chức trao quà cho trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Thông qua Tháng hành động, Thái Nguyên hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, bảo đảm cơ hội bình đẳng trong việc làm, thu nhập và điều kiện lao động, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, Ban Tổ chức trao quà tặng 30 trẻ em, học sinh, sinh viên nữ có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.