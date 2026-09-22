Thái Nguyên: Phát động phong trào phòng cháy chữa cháy trong các khu công nghiệp

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn dân, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ từ cơ sở”, lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu cơ sở, người lao động và lực lượng PCCC và CNCH cơ sở trong các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong công tác PCCC và CNCH; phát huy vai trò chủ động phòng ngừa, xử lý cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ cơ sở.

Toàn cảnh lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Thái Nguyên là địa bàn công nghiệp quan trọng, tập trung nhiều KCN, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất quy mô lớn. Do đó, công tác PCCC và CNCH cần được thực hiện thường xuyên, lấy phòng ngừa làm chính, cơ sở làm trọng tâm, phát huy sức mạnh của toàn dân.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên rà soát, khắc phục nguy cơ mất an toàn; kiện toàn, huấn luyện lực lượng PCCC cơ sở; tăng cường tự kiểm tra, thực tập phương án và xây dựng văn hóa an toàn PCCC trong từng doanh nghiệp.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại Ký túc xá công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Tình huống giả định xảy ra cháy tại phòng giặt tầng 3 của toà nhà 6 tầng, khi hơn 200 công nhân đang có mặt trong tòa nhà; lực lượng tại chỗ và Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, tìm kiếm, cứu người bị nạn và cứu người mắc kẹt trên cao.

Với việc áp dụng các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khoa học, chính xác, linh hoạt và phối hợp tác chiến, sau một thời gian tích cực tổ chức tổng tấn công, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, tất cả người bị nạn đã được cứu ra khỏi nơi an toàn.