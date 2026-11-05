Thái Nguyên: Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Dự chương trình có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chủ đề hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh là “Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng, thi hành pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đề nghị các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phổ biến, giáo dục và tổ chức thi hành pháp luật; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trọng tâm là phổ biến những quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm người dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận pháp luật.

Đông đảo sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tham dự.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, tập trung vào các nội dung về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, an toàn giao thông và an ninh mạng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất trao giải Nhất tập thể Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy tỉnh Thái Nguyên năm 2026” cho đại diện UBND phường Phan Đình Phùng.

Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy tỉnh Thái Nguyên năm 2026”.

Cuộc thi do Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức từ ngày 15-9 đến 5-10, thu hút trên 58.000 người tham gia, qua đó lan tỏa kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy.

Ban Tổ chức trao 11 giải tập thể, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích; 37 giải cá nhân, gồm 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Trong đó, giải Nhất tập thể thuộc về UBND phường Phan Đình Phùng; giải Nhất cá nhân thuộc về Thiếu úy Hoàng Minh Tâm, cán bộ Công an xã Bạch Thông.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải tập thể.

Cũng tại chương trình, các đại biểu, đoàn viên thanh niên được nghe báo cáo viên Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Ban Tổ chức kêu gọi các cơ quan, tổ chức, nhóm tác giả trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi “Sáng tạo Video tuyên truyền pháp luật năm 2026”. Cuộc thi do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức từ ngày 26-10 đến hết ngày 20-11, nhằm khuyến khích sự chủ động, sáng tạo trong truyền tải kiến thức pháp luật, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.