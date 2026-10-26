Thái Nguyên phát 8.000 vé miễn phí xem Đại nhạc hội 'Tự hào là người Việt Nam'

Lần đầu tiên đến với Thủ đô kháng chiến - Thái Nguyên, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026 được tổ chức hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Sự kiện đồng thời gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà quốc tế.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức, dự kiến phục vụ khoảng 30.000 khán giả tại sân vận động.

"Tự hào là người Việt Nam" năm 2026 hội tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên cả nước. Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, 8.000 vé miễn phí được phát theo hai hình thức, gồm 3.000 vé trực tiếp và 5.000 vé đăng ký qua ứng dụng. Cụ thể, 3.000 vé được phát tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên từ 8h30 đến 11h30 ngày 30/10. Khán giả cần mang theo căn cước công dân, chứng minh thư hoặc VNeID có thông tin quê quán hoặc nơi thường trú tại tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi kiểm tra, xác nhận thông tin hợp lệ, người đăng ký nhận số thứ tự tại khu vực xếp hàng và di chuyển đến khu vực đổi vé để nhận vé cứng. Mỗi người được nhận một vé miễn phí. Ban tổ chức không giải quyết các trường hợp nhận vé hộ.

Đối với 5.000 vé còn lại, khán giả đăng ký miễn phí qua ứng dụng “Hệ thống Thông tin Tuyên giáo” theo hai đợt, vào 10h và 15h ngày 27/10. Mỗi căn cước công dân được đăng ký một vé. Hệ thống sẽ tự động đóng cổng đăng ký ngay khi đủ số lượng vé của từng đợt.

Người đăng ký cần tải ứng dụng, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân gồm họ tên, số điện thoại, số căn cước công dân và hình ảnh căn cước. Sau khi đăng ký thành công, khán giả nhận mã QR để đổi vé cứng cùng thông tin về thời gian, địa điểm đổi vé.

Ban tổ chức lưu ý, mỗi mã QR chỉ có giá trị quét một lần. Khán giả không chia sẻ mã cho người khác; trường hợp mã bị lộ và đã sử dụng trước sẽ không được giải quyết đổi vé.

Chia sẻ về chương trình, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, chủ đề “Nối vòng tay lớn” kể câu chuyện về đại đoàn kết dân tộc - sức mạnh giúp người Việt Nam vượt qua những năm tháng gian khó và cùng nhau xây dựng tương lai.

Từ vùng đất cách mạng, ATK Thái Nguyên, chương trình kết nối các thế hệ, từ những người đã chiến đấu, hy sinh đến những người đang gìn giữ, phát triển đất nước và thế hệ trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn lên.

Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Tố My, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Bảo Trâm Idol, Hương Ly… cùng các hoa hậu Việt Nam, 400 học viên và hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên múa. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc.

Chương trình kết hợp âm thanh, ánh sáng, 3D mapping, laser và các hiệu ứng sân khấu hiện đại, làm mới những ca khúc đi cùng năm tháng, hướng tới lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khơi dậy khát vọng cống hiến trong giới trẻ.

Ngoài sân vận động, ban tổ chức lắp đặt màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng và tổ chức bắn pháo hoa phục vụ khán giả tại hai điểm cầu: Quảng trường Vạn Xuân và quảng trường phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.

Đại nhạc hội được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam vào 20h10 ngày 1/11.