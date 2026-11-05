Thái Nguyên: Phân luồng nhiều tuyến đường phục vụ thi công cầu Gia Bảy

UBND phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 5894/UBND-XDNN&MT về việc chấp thuận phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình xây mới cầu Gia Bảy.

Công trình xây mới cầu Gia Bảy đang được khẩn trương triển khai.

Cụ thể, chấp thuận phương án cấm đường, phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công đường dẫn và nút giao giữa đường Bắc Kạn và đường Bắc Sơn thuộc công trình Xây dựng mới cầu Gia Bảy theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, cấm người và các phương tiện lưu thông qua đường Bắc Kạn, Bắc Sơn (đoạn qua nút giao giữa đường Bắc Kạn và đường Bắc Sơn) trong phạm vi thi công dự án.

Cắm biển cấm đỗ xe theo giờ (từ 6h30 - 8h và từ 16h - 19h) trên đường Lương Ngọc Quyến (đoạn từ ngã ba Mỏ Bạch đến ngã tư Đồng Quang).

Phân luồng giao thông trên đường Bắc Kạn: Phương án phân luồng kèm theo Tờ trình số 1114/TTr-BQLDAGTNN ngày 30/10 (có sơ đồ, bản vẽ bố trí biển báo phân luồng kèm theo). Thời gian cấm: Từ 0h ngày 8/11 - 24h ngày 31/12.

UBND phường Phan Đình Phùng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên (chủ đầu tư) tổ chức lắp đặt đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo theo đúng sơ đồ được chấp thuận, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT trước thời điểm cấm đường, phân luồng giao thông.

Thông tin, thông báo rộng rãi phương án cấm đường, phân luồng giao thông trước khi thực hiện để Nhân dân và các phương tiện được biết, chủ động lộ trình đi lại.

Bố trí 3 trạm gác (2 trạm trên đường Bắc Kạn, 1 trạm trên đường Bắc Sơn) để hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông.

Thi công đúng phạm vi, thời gian đã được chấp thuận; thực hiện các thủ tục liên quan đến thi công trên đường bộ đang khai thác theo quy định (nếu có).

Trường hợp cần kéo dài thời gian hoặc thay đổi phương án, báo cáo UBND phường xem xét trước khi thực hiện.

Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông trong phạm vi thi công; khi hoàn thành thi công hoặc hết thời gian cấm đường, thực hiện tháo dỡ biển báo, rào chắn tạm; sửa chữa, hoàn trả các hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật (nếu có) do hoạt động thi công gây ra; chi phí do chủ đầu tư chi trả.

Chỉ đạo nhà thầu thi công bố trí lối đi tạm, lối ra vào nhà cho Nhân dân, cơ quan, đơn vị trong phạm vi thi công và khu vực cấm đường, bảo đảm thuận tiện, an toàn (có rào chắn, biển báo, chiếu sáng ban đêm). Không để lối ra vào bị chia cắt hoặc vướng vật liệu, máy móc trong suốt thời gian thi công.