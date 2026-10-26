Thái Nguyên phân luồng giao thông phục vụ Concert 'Nối vòng tay lớn'

Như Văn Hoá đã thông tin, tối 1.11, tại Thái Nguyên sẽ diễn ra Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026 với chủ đề “Nối vòng tay lớn” dự kiến đón hàng chục nghìn khán giả đến xem.

Để bảo đảm giao thông tại khu vực, UBND tỉnh đã ban hành công văn về phương án tổ chức giao thông, bố trí khu vực đỗ xe cho người dân trong thời gian sự kiện diễn ra.

Theo đó, từ 13h30 - 24h ngày 1.11, các phương tiện bị tạm cấm, hạn chế lưu thông trên tuyến đường ĐT267 (đường Tân Cương) qua phường Quyết Thắng, xã Tân Cương và xã Đại Phúc.

Phạm vi hạn chế kéo dài từ nút giao giữa đường Quang Trung và đường Tố Hữu (gốc Đa Đán) đến Hợp tác xã chè Hảo Đạt, áp dụng với cả hai chiều đường.

Khu vực Sân vận động tỉnh Thái Nguyên - nơi diễn ra Concert “Nối vòng tay lớn”

Các phương tiện xe ưu tiên, xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe đại biểu, xe của Ban Tổ chức và xe có phù hiệu của Ban Tổ chức phục vụ chương trình được phép lưu thông theo quy định.

Đối với người đi phương tiện là ô tô, xe máy đến dự chương trình có thể lựa chọn một trong ba lộ trình được hướng dẫn sau:

Hướng 1: Đi từ ngã tư Đồng Quang theo đường Hoàng Văn Thụ, đường Quang Trung đến nút giao giữa đường ĐT267 và đường Tố Hữu (khu vực gốc Đa Đán).

Sau đó, tiếp tục theo đường Tố Hữu, đường Bắc Sơn kéo dài và đường nối từ đường Bắc Sơn kéo dài vào Sân vận động tỉnh để đến địa điểm tổ chức chương trình.

Hướng 2: Từ ngã tư đèn tín hiệu giao thông giữa đường Lương Ngọc Quyến và đường Bắc Sơn kéo dài, tiếp tục đi theo đường Bắc Sơn kéo dài đến ngã ba Điểm Hẹn, qua cổng Tam quan rồi theo đường Bắc Sơn kéo dài nối vào Sân vận động tỉnh.

Hướng 3: Từ Hợp tác xã chè Hảo Đạt di chuyển theo đường ĐT267 đến đường vào khu đập Nam hồ Núi Cốc. Sau đó, tiếp tục theo đường Nam Phương, đường Bắc Sơn kéo dài và đường nối vào Sân vận động.

Đối với khu vực đỗ xe, Ban Tổ chức bố trí hai bãi ô tô P1 và P2 ở hai bên cổng chính, với tổng sức chứa khoảng 2.000 phương tiện.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, một số tuyến đường tại Thái Nguyên sẽ bị tạm cấm

Khi hai bãi đỗ trên không còn chỗ, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn phương tiện đến những vị trí đỗ xe khác nhằm hạn chế ùn tắc tại điểm tổ chức.

Các xã, phường Đại Phúc, Quyết Thắng và Tân Cương cũng sắp xếp nhiều địa điểm trông giữ xe máy, xe đạp và ô tô để phục vụ người dân đến tham dự chương trình.

Người dân được khuyến cáo cần chủ động thời gian, lựa chọn tuyến đường phù hợp và tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn giao thông khi sự kiện diễn ra.