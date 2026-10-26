Thái Nguyên: Phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật 'Nối vòng tay lớn'

Sân vận động Thái Nguyên nơi sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật chính luận “Nối vòng tay lớn”.

Theo đó, từ 13h 30 phút đến 24h ngày 1-11, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường ĐT267 (đường Tân Cương), thuộc địa bàn phường Quyết Thắng, xã Tân Cương và xã Đại Phúc. Phạm vi thực hiện từ ngã ba giao giữa đường Quang Trung và đường Tố Hữu (gốc Đa Đán) đến Hợp tác xã chè Hảo Đạt, theo cả hai chiều.

Các phương tiện ưu tiên, xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe đại biểu, xe của Ban Tổ chức và phương tiện có phù hiệu của Ban Tổ chức phục vụ chương trình được phép lưu thông theo quy định.

Đối với người dân sử dụng ô tô, xe máy đến dự chương trình, có thể lựa chọn một trong ba hướng di chuyển sau:

· Hướng 1: Từ ngã tư Đồng Quang (đảo tròn Đồng Quang) đi theo đường Hoàng Văn Thụ, đường Quang Trung đến ngã ba giao giữa đường ĐT267 và đường Tố Hữu (gốc Đa Đán); tiếp tục theo đường Tố Hữu, đường Bắc Sơn kéo dài và đường nối từ đường Bắc Sơn kéo dài vào Sân vận động tỉnh để đến địa điểm tổ chức chương trình.

· Hướng 2: Từ ngã tư có đèn tín hiệu giao thông giữa đường Lương Ngọc Quyến và đường Bắc Sơn kéo dài, đi theo đường Bắc Sơn kéo dài đến ngã ba Điểm Hẹn, qua cổng Tam quan, sau đó tiếp tục theo đường Bắc Sơn kéo dài và đường nối vào Sân vận động tỉnh.

· Hướng 3: Từ Hợp tác xã chè Hảo Đạt, đi theo đường ĐT267 đến đường vào khu đập Nam hồ Núi Cốc, tiếp tục theo đường Nam Phương, đường Bắc Sơn kéo dài và đường nối vào Sân vận động tỉnh.

Về phương án đỗ xe, Ban tổ chức bố trí hai bãi đỗ ô tô tại khu vực bên phải và bên trái cổng chính, với sức chứa khoảng 2.000 xe. Khi hai bãi đỗ xe P1, P2 kín chỗ, lực lượng Công an sẽ điều tiết phương tiện đến các vị trí đỗ xe khác.

Các xã, phường Đại Phúc, Quyết Thắng và Tân Cương cũng bố trí nhiều điểm trông giữ xe máy, xe đạp và ô tô phục vụ người dân đến tham gia chương trình.

Người dân cần chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn hướng di chuyển phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện.