Thái Nguyên phấn đấu tăng trưởng kinh tế quý IV đạt từ 11% trở lên

Sản xuất điện thoại di động tại Công ty Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Trong quý IV/2026, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đồng thời xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để chỉ đạo triển khai đối với các chỉ tiêu, lĩnh vực còn chậm, chủ động tháo gỡ vướng mắc cho từng chỉ tiêu, vấn đề cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 11% trở lên.

Theo ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, trong các tháng cuối năm, tỉnh khẩn trương tháo gỡ dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là khu, cụm công nghiệp và hạ tầng giao thông, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; cắt giảm thủ tục, thời gian, chi phí tuân thủ, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và đóng góp cho tăng trưởng, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tăng liên kết doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài), xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài để khơi thông nguồn lực.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương rà soát tiến độ từng dự án, xử lý trực tiếp vướng mắc về đất đai, vật liệu, giải phóng mặt bằng, kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án giải ngân chậm, gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm người đứng đầu, phấn đấu giải ngân năm 2026 đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị rà soát, phân loại, tham mưu xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và thời hạn xử lý đối với từng dự án.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn về đất đai, đầu tư, quy hoạch, giá đất và các thủ tục liên quan, tạo điều kiện để các nhà đầu tư có năng lực tiếp tục triển khai dự án; kiên quyết xử lý theo quy định đối với các dự án vi phạm hoặc không còn khả năng thực hiện.

Qua báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, 9 tháng qua, Thái Nguyên tiếp tục đạt kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế; trong đó riêng tăng trưởng kinh tế quý III là điểm sáng nổi bật với mức tăng 13,96%, đứng thứ 2 cả nước, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng 9 tháng đạt 11,24%.

Hoạt động đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp 9 tháng qua tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, phản ánh đà phục hồi và mở rộng sản xuất của nhiều ngành chủ lực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tính chung 9 tháng năm 2026 tăng 23,23% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây, vượt xa mức tăng ở các năm trước đó. Điều này có thể thấy sản xuất công nghiệp của Thái Nguyên đã bước vào giai đoạn tăng trưởng đột phá, với động lực chủ yếu đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo - ngành đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn ngành...

Hoạt động thương mại trong tỉnh cũng duy trì đà tăng trưởng tốt, tổng giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng qua ước đạt hơn 52 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ, trong đó tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn ước đạt hơn 30,3 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu hút đầu tư FDI tăng thêm từ đầu năm đến cuối 9/2026 đạt hơn 8 tỷ USD, trong đó dự án FDI cấp mới là 23 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5,8 tỷ USD, điều chỉnh tăng vốn 22 dự án với số vốn đăng ký tăng thêm hơn 2,2 tỷ USD...