Thái Nguyên: Phấn đấu kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Đồng Thưởng.

Tại buổi họp báo, Công an tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình an ninh, trật tự và những kết quả nổi bật trên các mặt công tác của Công an tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2026. Theo đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và yêu cầu thực tiễn địa bàn, lực lượng Công an Thái Nguyên đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời tham mưu giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở. Nhờ đó, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; nhiều loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm, góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tiếp tục được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực: Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội cơ bản được kiểm soát, kéo giảm, không có diễn biến bất thường; tội phạm đan xen giữa thủ đoạn truyền thống với công nghệ cao đều được nhận diện, điều tra, xử lý kịp thời, không để phát sinh tội phạm gây bức xúc dư luận.

Đáng chú ý, hoạt động xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng có xu hướng gia tăng, phương thức kinh doanh ngày càng linh hoạt, sử dụng tài khoản mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng, trong khi việc kiểm tra, xác định chủ thể kinh doanh và nguồn gốc hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, trong tháng 8/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 2 cơ sở kinh doanh quần áo có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu giữ gần 1.800 sản phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng, tổng trị giá hơn 756 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc triển khai Đề án số 06 và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ thu nhận hồ sơ cấp căn cước đạt 95%; tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 90%; tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 96,88%. Công an tỉnh hiện đang khai thác, sử dụng 58 phần mềm, hệ thống thông tin nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý, chỉ huy, điều hành; tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu và xây dựng dữ liệu số phục vụ các mặt công tác Công an.

Công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin được duy trì thường xuyên, liên tục; đã giám sát an toàn thông tin 24/7 đối với 100% hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; triển khai giải pháp phòng, chống mã độc (AV) và phát hiện, phản ứng sự cố (EDR) cho trên 7.088 máy trạm.

Trọng tâm các tháng cuối năm 2026, Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các giải pháp bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, xây dựng xã, phường không ma túy, phấn đấu kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, hiện đại, bám cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh; kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm; công tác chuyển đổi số, phòng chống thiên tai và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh của lực lượng công an...

Lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện các phòng chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp, cung cấp thông tin, làm rõ các vấn đề phóng viên quan tâm.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Đại tá Hà Trọng Trung phát biểu tại họp báo. Ảnh: Đồng Thưởng

Kết luận buổi họp báo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hà Trọng Trung ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, trách nhiệm của các cơ quan báo chí đối với công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền, lan tỏa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tăng cường định hướng dư luận, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả công tác bảo đảm ANTT, cảnh báo tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, dịch vụ công trực tuyến, các hoạt động an sinh xã hội và những hoạt động kỷ niệm, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.