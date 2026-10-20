Thái Nguyên: Phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 5.919 hộ

Gia đình bà Dương Thị Bộ, ở xóm Đồng Áng, xã Phú Bình thuộc diện hộ nghèo được địa phương vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng căn nhà kiên cố.

Theo kết quả rà soát đến ngày 29/9/2026, toàn tỉnh có 6.032 hộ có nhà tạm, nhà dột nát hoặc chưa có nhà ở, đang phải ở nhờ nhà người thân. Trong đó, 3.565 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm 59,1%.

Các hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở chủ yếu tập trung tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ và khả năng huy động nguồn lực của người dân còn hạn chế.

Trong tổng số 6.032 hộ được rà soát, có 5.919 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, chiếm 98,12%; 113 hộ chưa có nhu cầu hỗ trợ, chiếm 1,88%. Nhu cầu hỗ trợ giai đoạn 2026-2030 gồm 4.903 hộ xây mới nhà ở, chiếm 82,83%, và 1.016 hộ sửa chữa nhà ở.

Thời gian qua, tỉnh đã huy động các nguồn lực tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Đề án, giai đoạn 2026-2028, tỉnh phấn đấu bảo đảm 100% số hộ đủ điều kiện, có nhu cầu xây mới hoặc sửa chữa nhà ở được hỗ trợ, với dự kiến 5.462 hộ, gồm 4.497 hộ xây mới và 965 hộ sửa chữa.

Đối với các xã vùng ATK, tỉnh tập trung hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1.130 hộ. Trong đó, phấn đấu hoàn thành hỗ trợ 595 hộ đủ điều kiện theo quy định trước ngày 31/1/2027; 535 hộ còn lại tiếp tục được rà soát, triển khai hỗ trợ trong giai đoạn 2027-2030.

Giai đoạn 2029-2030, tỉnh tiếp tục rà soát, hỗ trợ 457 hộ còn lại, gồm 406 hộ xây mới và 51 hộ sửa chữa, đồng thời hỗ trợ các hộ phát sinh.

Việc triển khai Đề án nhằm từng bước cải thiện điều kiện nhà ở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.