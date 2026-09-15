Thái Nguyên phấn đấu 82% trường học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030

Tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục đối với trẻ em ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kế hoạch nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất, gắn với thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo mục tiêu đề ra, trước năm 2030, Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi và giáo dục bắt buộc hết THCS; duy trì vững chắc phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, bảo đảm 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày khi đủ điều kiện. Đồng thời tiếp tục nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục đối với trẻ em ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và các nhóm yếu thế.

Một số chỉ tiêu đáng chú ý là phấn đấu có ít nhất 35% học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp; 82% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% xã đặc biệt khó khăn có trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc bán trú.

Thái Nguyên cũng tiếp tục duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, chú trọng trang bị kỹ năng số cơ bản và năng lực học tập suốt đời cho người dân.

Để đạt các mục tiêu trên, Kế hoạch xác định tiếp tục rà soát, củng cố mạng lưới trường, lớp sau sắp xếp; duy trì hợp lý các phân hiệu, điểm trường tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên; đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao động, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực.