Thái Nguyên phân bổ hơn 70 tỷ đồng triển khai 4 dự án lĩnh vực văn hóa

Khu vực sân lễ hội của Cụm di tích trung tâm xã Phú Đình là một trong 4 dự án được phân bổ vốn tu bổ.

Theo đó, 4 dự án gồm: Tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm thành lập Ủy ban kiểm tra trung ương; Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Khuổi Linh - thuộc Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên; Cải tạo nhà khách, khu lưu trú và các hạng mục phụ trợ khu ATK Định Hóa và Dự án Sân lễ hội của Cụm di tích trung tâm xã Phú Đình.

Đây là nội dung nằm trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030 của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, đây cũng là những hạng mục công trình quan trọng nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn (1947–2027).