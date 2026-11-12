Thái Nguyên: Phân bổ 81.200 tấn xi măng, hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn

Xã Kha Sơn đã đạt 40/47 chỉ tiêu, tương ứng 5/10 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026, xã được phân bổ 1.800 tấn xi măng, để hoàn thiện mạng lưới đường giao thông tại 25 xóm. Địa phương ưu tiên đường ngõ, xóm còn thiếu, giúp kết nối đồng bộ các khu dân cư.

Một số tuyến đường xã Kha Sơn khang trang, giúp người dân đi lại thuận tiện.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó chủ tịch UBND xã Kha Sơn, các tuyến đường dự kiến đầu tư rộng khoảng 5-5,5m, chiều dày bê tông 18cm. Cùng với nguồn xi măng hỗ trợ, địa phương vận động người dân đóng góp kinh phí, ngày công và chủ động chuẩn bị mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Tương tự, tại xã Tân Khánh, 1.300 tấn xi măng được phân bổ để cứng hóa khoảng 5,86km đường. Địa phương ưu tiên các tuyến kết nối khu dân cư, đường ngõ, đường trục chính và đường nội đồng, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của người dân.

Ông Đoàn Văn Hải, Phó trưởng Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Tân Khánh cho biết, hiện tỷ lệ đường bê tông trên địa bàn xã đạt 95-98%. Xã tiếp tục đầu tư hoàn thiện đoạn còn thiếu, nâng chất lượng hạ tầng giao thông.

"Địa phương đang hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị cung ứng vật liệu, dự kiến thi công cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2026. Các tuyến đường được thiết kế rộng tối thiểu 3m, chiều dày bê tông 18cm, sử dụng bê tông mác 250", ông Hải nói.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thu hút được sự tham gia của toàn dân.

Từ nhu cầu thực tế tại cơ sở, năm 2026, tỉnh Thái Nguyên phân bổ 81.191 tấn xi măng, kinh phí gần 124 tỷ đồng. Trên cơ sở đăng ký của 77 xã, nguồn lực này hỗ trợ các địa phương cứng hóa đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và một số công trình hạ tầng thiết yếu.

Ông Nghiêm Văn Thép, Phó giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên cho biết, theo Đề án số 21-ĐA/TU ngày 11/12/2025, năm 2026, tỉnh dành 50 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông tại các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn. Đây là nguồn lực riêng, bổ sung cho các chương trình, đề án và nguồn vốn khác nhằm cải thiện điều kiện đi lại, tăng khả năng kết nối tại những địa bàn còn hạn chế về hạ tầng.

Việc tiếp tục bố trí nguồn lực cho giao thông nông thôn được kỳ vọng không chỉ cải thiện điều kiện đi lại mà còn tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất, kết nối các khu dân cư, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông địa phương.