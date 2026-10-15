Thái Nguyên: Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương trao học bổng đến học sinh vùng cao

Chư tôn đức tham dự

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương; Thượng tọa Thích Chúc Tiếp, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; chư tôn đức Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương; quý Phật tử Nhóm thiện nguyện Điều Thiện Nhỏ (chùa Huống và chùa Khánh Long).

Về phía lãnh đạo xã Yên Trạch có sự tham dự của bà Hoàng Hải Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Vũ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã; ông Triệu Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã; cùng đại diện Ban Giám hiệu, thầy cô giáo Trường THCS - THPT Yên Ninh và Trường Tiểu học Yên Trạch và các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn chia sẻ đây là năm thứ ba liên tiếp chương trình học bổng được triển khai thực hiện dưới sự giới thiệu và đồng thuận của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên. Dù giá trị vật chất không lớn, mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cho một năm học (được chia làm hai học kỳ, mỗi học kỳ 1,5 triệu đồng), nhưng đây là tấm lòng, sự quan tâm nhằm vun bồi trí tuệ cho các bạn trẻ theo tinh thần từ bi và trí tuệ của nhà Phật.

Thượng tọa cũng gửi lời tri ân sự quan tâm của Giáo hội, chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu thầy cô giáo các trường, đồng thời gửi gắm niềm kỳ vọng các em học sinh sẽ nỗ lực phấn đấu đạt thành tích học tập tốt để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Được biết, trong đợt 1 của học kỳ I năm học 2026-2027 này, chương trình đã trao tận tay học bổng cho 10 em học sinh tại xã Yên Trạch.

Bà Hoàng Hải Hà phát biểu

Thay mặt lãnh đạo xã, bà Hoàng Hải Hà phát biểu, bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương học sinh trên địa bàn hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Những suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất thiết thực mà còn là nguồn động lực lớn lao giúp các em vững bước đến trường trong năm học mới. Lãnh đạo địa phương cũng gửi lời chúc sức khỏe đến chư tôn đức và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên bà con nhân dân và học sinh khó khăn trong thời gian tới.

Dâng hương, đảnh lễ Tam bảo tại chùa Phù Liễn

Trong hành trình, phái đoàn Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương cũng đã đến trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên (chùa Phù Liễn) thăm lãnh đạo Ban Trị sự.

Tại đây, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn đã phát biểu niệm ân chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Phân ban trong các hoạt động an sinh xã hội, trao học bổng và xây nhà Đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa tinh thần "hộ quốc an dân" của Phật giáo.

Lưu niệm tại chùa Phù Liễn - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên

Đáp từ, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên tán thán hạnh nguyện dấn thân vì cộng đồng của Phân ban, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành để hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa vươn lên ổn định cuộc sống.