Thái Nguyên: Núi Pháo hỗ trợ 1,2 tỷ đồng, đồng hành cùng Phú Lạc xây dựng Nông thôn mới
Công ty Núi Pháo đã trao tặng 700 triệu đồng hỗ trợ nâng cấp tuyến đường bê tông tại xóm Tân Sơn (xóm 13 Tân Linh cũ) - Đây là hạng mục hỗ trợ lớn Công ty dành cho xã Phú Lạc trong năm 2026, nâng tổng giá trị hỗ trợ phát triển hạ tầng của địa phương lên đến 1,2 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 06/10/2026, Công ty đã trao 500 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xã Phú Lạc lắp đặt hệ thống điện cao áp chiếu sáng tại Tuyến đường ĐT.263C, xóm Tân Sơn. Khoản tài trợ này thuộc dự án “Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng cho các tuyến đường giao thông trục chính xã Phú Lạc” với quy mô 3,65 km.
Hai khoản hỗ trợ tập trung vào những nhu cầu hạ tầng thiết thực của địa phương. Khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, tăng cường an toàn giao thông, đặc biệt vào ban đêm, đồng thời từng bước hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, hướng tới mục tiêu đưa Phú Lạc đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2027.
Chiều ngày 09/10/2026, tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam do UBND xã Phú Lạc tổ chức, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Phú Lạc đã tôn vinh Công ty Núi Pháo là “Doanh nghiệp xuất sắc”, ghi nhận hiệu quả kinh doanh cùng những đóng góp tích cực và bền bỉ của công ty trong công tác an sinh xã hội, phát triển hạ tầng địa phương, và những giá trị lan tỏa trong cộng đồng.
Bên cạnh danh hiệu tập thể, UBND xã Phú Lạc cũng đã biểu dương, khen thưởng 2 cá nhân của Công ty: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Trưởng phòng Truyền thông và Cộng đồng và Ông Vũ Ngọc Cường – Cán bộ Cao cấp Quan hệ Cộng đồng. Đây là sự ghi nhận của địa phương cho những nỗ lực kết nối nguồn lực, sâu sát cơ sở và triển khai hiệu quả các chương trình đồng hành cùng cộng đồng trên địa bàn xã trong thời gian qua.
Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Núi Pháo tiếp tục đồng hành cùng Phú Lạc trong việc giải quyết các nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn và văn minh.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thai-nguyen-nui-phao-ho-tro-1-2-ty-dong-dong-hanh-cung-phu-lac-xay-dung-nong-thon-moi-10433889.html