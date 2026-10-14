Thái Nguyên: Núi Pháo hỗ trợ 1,2 tỷ đồng, đồng hành cùng Phú Lạc xây dựng Nông thôn mới

Núi Pháo hỗ trợ 700 triệu nâng cấp tuyến đường bê tông tại xóm Tân Sơn.

Trước đó, vào ngày 06/10/2026, Công ty đã trao 500 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xã Phú Lạc lắp đặt hệ thống điện cao áp chiếu sáng tại Tuyến đường ĐT.263C, xóm Tân Sơn. Khoản tài trợ này thuộc dự án “Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng cho các tuyến đường giao thông trục chính xã Phú Lạc” với quy mô 3,65 km.

Núi Pháo trao tặng 500tr cho UBND xã Phú Lạc xây dựng điện chiếu sáng tại tuyến đường chính của xã Phú Lạc.

Hai khoản hỗ trợ tập trung vào những nhu cầu hạ tầng thiết thực của địa phương. Khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, tăng cường an toàn giao thông, đặc biệt vào ban đêm, đồng thời từng bước hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, hướng tới mục tiêu đưa Phú Lạc đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2027.

Núi Pháo được tôn vinh là Doanh nghiệp xuất sắc xã Phú Lạc.

Chiều ngày 09/10/2026, tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam do UBND xã Phú Lạc tổ chức, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Phú Lạc đã tôn vinh Công ty Núi Pháo là “Doanh nghiệp xuất sắc”, ghi nhận hiệu quả kinh doanh cùng những đóng góp tích cực và bền bỉ của công ty trong công tác an sinh xã hội, phát triển hạ tầng địa phương, và những giá trị lan tỏa trong cộng đồng.

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Trưởng phòng Truyền thông và Cộng đồng và Ông Vũ Ngọc Cường - Cán bộ Cao cấp Quan hệ Cộng đồng nhận bằng khen của xã Phú Lạc.

Bên cạnh danh hiệu tập thể, UBND xã Phú Lạc cũng đã biểu dương, khen thưởng 2 cá nhân của Công ty: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Trưởng phòng Truyền thông và Cộng đồng và Ông Vũ Ngọc Cường – Cán bộ Cao cấp Quan hệ Cộng đồng. Đây là sự ghi nhận của địa phương cho những nỗ lực kết nối nguồn lực, sâu sát cơ sở và triển khai hiệu quả các chương trình đồng hành cùng cộng đồng trên địa bàn xã trong thời gian qua.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Núi Pháo tiếp tục đồng hành cùng Phú Lạc trong việc giải quyết các nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn và văn minh.