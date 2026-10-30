Thái Nguyên nhìn lại hành trình 195 năm xây dựng và phát triển

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và các sản phẩm tiêu biểu, triển lãm tái hiện hành trình lịch sử, cách mạng, đồng thời giới thiệu những thành tựu nổi bật của địa phương trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Từ vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng

Trải qua 195 năm hình thành và phát triển, Thái Nguyên đã ghi dấu ấn qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc. Mỗi chặng đường đều gắn với những đóng góp, hy sinh và nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu, hội nhập và phát triển” tái hiện hành trình lịch sử, cách mạng và những dấu ấn nổi bật của tỉnh qua các thời kỳ. Ảnh: Đồng Thưởng.

Được tổ chức bởi Bảo tàng - Thư viện tỉnh Thái Nguyên, triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, góp phần tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, vị trí chiến lược và những giá trị đặc sắc của vùng đất Thái Nguyên.

Với diện tích trưng bày khoảng 360m², triển lãm dự kiến giới thiệu từ 200 - 230 hình ảnh; 40 - 50 hiện vật, tư liệu về các thời kỳ lịch sử; 80 - 100 đầu sách tư liệu về quá trình hình thành, phát triển của tỉnh cùng 300 - 400 sản phẩm tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Không gian triển lãm được xây dựng theo ba phần nội dung chính, tương ứng với những dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử của địa phương.

Phần thứ nhất giới thiệu Thái Nguyên từ khi thành lập tỉnh năm 1831 đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Các hình ảnh, tư liệu tập trung phản ánh phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, những cuộc đấu tranh của nhân dân và công nhân tại các mỏ Hích, Phấn Mễ, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) và Lương Ngọc Quyến lãnh đạo.

Triển lãm cũng tái hiện quá trình xây dựng cơ sở Đảng đầu tiên tại La Bằng vào cuối năm 1936; sự ra đời của Đội Cứu quốc quân II năm 1941 tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, cùng cao trào cách mạng tiến tới giành chính quyền tháng 8/1945. Ngày 20/8/1945, Quân Giải phóng tiến vào tỉnh lỵ, tuyên bố thành lập Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh, đánh dấu thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Thái Nguyên.

Phần thứ hai tập trung vào giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1946 - 1975), làm nổi bật vai trò, đóng góp của quân và dân Thái Nguyên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại triển lãm góp phần tái hiện truyền thống lịch sử, văn hóa và những đóng góp của quân, dân Thái Nguyên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ảnh: Quang Huy.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên cùng các địa phương vùng Việt Bắc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cơ quan đầu não kháng chiến; đồng thời huy động sức người, sức của phục vụ các chiến dịch, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Những hình ảnh, hiện vật, kỷ vật kháng chiến được giới thiệu tại triển lãm góp phần khắc họa tinh thần chiến đấu, lao động và cống hiến của các thế hệ người Thái Nguyên. Đó còn là câu chuyện về một hậu phương vững chắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi quân và dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam.

Đặc biệt, không gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thái Nguyên giới thiệu những hình ảnh hoạt động của Người cùng Trung ương Đảng, Chính phủ tại ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; qua đó thể hiện sự quan tâm của Bác đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Khẳng định vị thế trong thời kỳ đổi mới, hội nhập

Nếu các phần trưng bày về lịch sử, cách mạng tái hiện những dấu mốc đáng tự hào thì phần thứ ba hướng đến hành trình xây dựng, đổi mới và khát vọng phát triển của Thái Nguyên từ năm 1975 đến nay.

Sau ngày đất nước thống nhất, Thái Nguyên bước vào giai đoạn khôi phục kinh tế với nhiều khó khăn, thách thức. Qua quá trình xây dựng và thực hiện đường lối đổi mới, địa phương từng bước chuyển mình, từ một tỉnh chủ yếu dựa vào nông nghiệp và công nghiệp truyền thống trở thành trung tâm công nghiệp, giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ quan trọng của vùng.

Các sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm, phản ánh thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ của tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Đồng Thưởng.

Không gian trưng bày tập trung giới thiệu những thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hợp tác và đối ngoại. Những hình ảnh về đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, giáo dục và đô thị thông minh cũng được lựa chọn giới thiệu, phản ánh những chuyển động trong quá trình phát triển của địa phương.

Đáng chú ý, triển lãm dành nội dung giới thiệu định hướng phát triển tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là điểm nhấn kết nối những thành tựu đã đạt được với mục tiêu, khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Thông qua việc trưng bày các sản phẩm tiêu biểu thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, triển lãm góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những kết quả phát triển của tỉnh tới đông đảo công chúng.

Không chỉ là hoạt động trưng bày, giới thiệu tư liệu lịch sử, triển lãm còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Triển lãm là dịp để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quang Huy.

Thông qua hành trình 195 năm được tái hiện bằng hình ảnh, hiện vật và tư liệu, người xem có thêm góc nhìn toàn diện về những đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời nhận diện rõ hơn những thành tựu và định hướng phát triển của địa phương trong bối cảnh mới.

Đây cũng là dịp cổ vũ tinh thần đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.