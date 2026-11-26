Ngày 26/11, Đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Nguyên do ông Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai Khuổi Slưn (xã Chợ Rã).

Theo UBND xã Chợ Rã, Dự án tái định cư Khuổi Slưn có quy mô khoảng 3,2ha, tổng mức đầu tư 27,7 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2026.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bố trí 23 lô đất ở nông thôn, mỗi lô có diện tích 400m², cùng hệ thống giao thông, thảm xanh, sân chơi và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Công trình nhằm tạo nơi ở an toàn, giúp các hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai di dời đến nơi ở mới, từng bước ổn định cuộc sống.

Khu tái định cư Khuổi Slưn

Đến nay, các hạng mục san nền, kè taluy âm và kè taluy dương đã hoàn thành. Tổng khối lượng thi công toàn công trình ước đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng.

Hiện chủ đầu tư đang rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh tổng mặt bằng để bổ sung 2 hộ gia đình vào dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thủ tục dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn do giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung khan hiếm, thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công trường dự án Khu tái định cư Khuổi Slưn ngày 26/11.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất đề nghị UBND xã Chợ Rã tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công linh hoạt, khoa học; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình và bảo đảm an toàn lao động.

Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 20/12/2026, sớm đưa người dân vùng thiên tai đến nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống.