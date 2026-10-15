Thái Nguyên: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông tại trường học

Tại chương trình, đại diện Phòng CSGT đã trực tiếp phổ biến những quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; hướng dẫn các em học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn khi đi bộ, đi xe đạp, ngồi sau xe máy, ngồi trên ô tô….. Thông tin tới thầy và trò nhà trường về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và toàn quốc thời gian qua, trong đó nêu rõ những nguy cơ, những hành vi vi phạm phổ biến và các vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra để rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Quang cảnh chung buổi tuyên truyền (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, giải đáp thắc mắc liên quan đến các tình huống thường gặp trong quá trình tham gia giao thông. Nhiều câu hỏi sinh động, thiết thực của các em nhỏ đã được cán bộ, chiến sĩ giải đáp cụ thể, giúp học sinh dễ tiếp thu, từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và kỹ năng đi lại an toàn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các em học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi kiến thức về an toàn giao thông (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Dịp này, Phòng CSGT đã tặng 30 suất quà cho những em học sinh tích cực tham gia trả lời câu hỏi, nhằm khích lệ tinh thần học tập, tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông của các em học sinh.