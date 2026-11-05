Thái Nguyên nâng cao kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống ma túy

Ngày 5.11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền thông về phòng, chống ma túy năm 2026.

Chương trình có sự tham gia của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí cùng cán bộ, công chức, viên chức và những người trực tiếp thực hiện công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Mỹ Linh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Mỹ Linh nhấn mạnh tính cấp thiết, lâu dài của nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ vững ổn định xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Trong đó, truyền thông và giáo dục được xem là những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng và huy động sự tham gia của cộng đồng.

Đặc biệt, thế hệ trẻ cần được chú trọng tuyên truyền, vận động để chủ động nhận diện, phòng ngừa và tham gia đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Hướng tới thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Thái Nguyên đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác truyền thông.

Đội ngũ này cần được trang bị kiến thức chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và kỹ năng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Lãnh đạo Sở đề nghị học viên nghiêm túc tiếp thu kiến thức, chủ động trao đổi kinh nghiệm; đồng thời yêu cầu giảng viên truyền đạt nội dung thiết thực, gắn lý thuyết với thực tiễn công tác.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị không chỉ tập trung bổ sung nghiệp vụ mà còn hướng đến xây dựng lực lượng truyền thông chuyên nghiệp, góp phần chuẩn hóa chất lượng công tác tuyên truyền tại địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên được hướng dẫn kỹ năng truyền thông hiện đại, từ lựa chọn chủ đề, thu thập thông tin đến xây dựng nội dung và sản xuất sản phẩm.

Nội dung tập huấn chú trọng khả năng sáng tạo tin, bài và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, bảo đảm tính hấp dẫn, thuyết phục và phù hợp với công chúng.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng phổ biến, hướng dẫn triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, góp phần nâng cao trách nhiệm của người làm truyền thông.

Qua đó, các học viên được định hướng xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, tích cực lan tỏa thông tin chính thống và đấu tranh với những nội dung sai lệch, độc hại về tệ nạn xã hội trên không gian mạng.