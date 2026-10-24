Thái Nguyên: Một học sinh Trường THCS Chợ Rã bị 11 bạn bắt nạt, gióng lên hồi chuông cảnh báo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, ngày 22/10/2026, tại Trường THCS Chợ Rã phân hiệu Thượng Giáo, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ việc bạo lực học đường. Đáng chú ý, một nhóm gồm 11 học sinh có hành vi bắt nạt một học sinh.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Chợ Rã đã tiến hành xác minh, phối hợp với nhà trường đưa các học sinh liên quan đến trụ sở công an để giáo dục, nhắc nhở, đồng thời mời phụ huynh đến làm việc nhằm phối hợp quản lý, giáo dục con em. Tại cơ quan công an, các học sinh vi phạm đã cam kết không tái phạm.

Công an xã Chợ Rã khuyến cáo học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh, không có hành vi bạo lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; không quay, đăng tải hoặc chia sẻ video có nội dung bạo lực lên mạng xã hội. Nhà trường và phụ huynh cần tăng cường phối hợp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn trong môi trường học đường.

Một nhóm 11 học sinh có hành vi bắt nạt bạn tại Trường THCS Chợ Rã phân hiệu Thượng Giáo, tỉnh Thái Nguyên - (ảnh Công an Thái Nguyên).

Trước đó, một vụ đánh hội đồng học sinh cũng xảy ra tại Thái Nguyên, gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, ngày 22/5, sau khi kết thúc lễ bế giảng năm học 2025-2026, em A.L.H.B, học sinh lớp 6B, Trường THCS Linh Sơn, phường Linh Sơn, bị một nhóm học sinh cùng trường hẹn gặp tại khu vực chân núi đá Hang Dơi, thuộc tổ dân phố Khánh Hòa, để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, em H.B bị một nhóm học sinh đánh hội đồng gây thương tích. Đáng chú ý, trong lúc vụ việc xảy ra, nhiều học sinh có mặt không những không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay clip, đăng tải lên mạng xã hội, khiến hình ảnh phản cảm lan truyền nhanh chóng.

Sau vụ việc, em H.B được gia đình đưa đến Bệnh viện A Thái Nguyên điều trị trong tình trạng đa chấn thương và tinh thần hoảng loạn.

Hai vụ việc với những diễn biến khác nhau nhưng cùng cho thấy những vấn đề đáng lo ngại trong cách ứng xử của một bộ phận học sinh. Bạo lực học đường không chỉ gây tổn thương về thể chất, tinh thần cho nạn nhân mà còn có thể để lại hệ lụy lâu dài đối với người có hành vi vi phạm.

Đặc biệt, việc học sinh đứng xem, quay clip hoặc phát tán hình ảnh bạo lực thay vì tìm cách ngăn chặn, báo cho người lớn cho thấy sự cần thiết phải tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử, ý thức trách nhiệm và cách sử dụng mạng xã hội an toàn cho trẻ.

Để phòng ngừa bạo lực học đường, gia đình cần quan tâm đến tâm lý, các mối quan hệ và những thay đổi trong hành vi của con em. Nhà trường cần chủ động nắm bắt mâu thuẫn giữa học sinh, xây dựng cơ chế tiếp nhận phản ánh, xử lý kịp thời các dấu hiệu bắt nạt, đồng thời bảo vệ học sinh bị tổn thương.

Khi bạo lực học đường không còn là những vụ việc đơn lẻ, sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng càng trở nên cần thiết. Mỗi học sinh cần được giáo dục để biết tôn trọng người khác, kiểm soát cảm xúc và chịu trách nhiệm với hành vi của mình, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.