Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: C. V)

Nhận lời mời của Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc Trần Cương, từ ngày 15-19/11, Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và kết nối hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Quảng Tây.

Với thế mạnh về công nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, Thái Nguyên có nhiều tiềm năng hợp tác với Quảng Tây - địa phương giữ vai trò cửa ngõ kết nối Trung Quốc với ASEAN, có thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, vật liệu mới, điện tử, bán dẫn và logistics. Những lợi thế bổ trợ này mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thu hút đầu tư, liên kết sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng giữa hai bên.

Ngày 16/11, tại thành phố Bách Sắc, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây tổ chức Tọa đàm Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên với chủ đề “Thái Nguyên kết nguồn - Tụ sức - Tạo tương lai”, thu hút hơn 100 đại biểu, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai bên tham dự.

Tại Tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và logistics. Trong 10 tháng năm 2026, Thái Nguyên thu hút thêm trên 8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; hiện có 252 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD, trong đó các nhà đầu tư Trung Quốc có 90 dự án với tổng vốn khoảng 1,9 tỷ USD.

Thái Nguyên cũng là địa phương nổi tiếng của Việt Nam với trà, festival trà hàng năm thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè khu vực quốc tế; đồng thời tỉnh cũng là địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao…

Bí thư Tỉnh ủy cam kết mạnh mẽ Thái Nguyên luôn chào đón, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc, với chính sách, hành lang pháp lý rõ ràng hướng tới những dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển xanh, phát triển bền vững.

Phát biểu tại Tọa đàm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Thị Hường đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Thái Nguyên và Bách Sắc nói riêng và Quảng Tây nói chung trong các lĩnh vực liên kết công nghiệp, vật liệu mới, điện tử và bán dẫn, bổ trợ các thế mạnh của hai địa phương; khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẵn sàng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy xúc tiến thương mại và đầu tư giữa hai địa phương.

Trong dịp này, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở thêm kênh kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn và công nghiệp công nghệ cao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu. (Ảnh: T. N)

Ngày 18/11, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đã hội đàm với đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Quảng Tây. Hai bên đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác địa phương trong việc cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị và những tiềm năng, lợi thế bổ trợ, hai bên trao đổi về các định hướng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như hợp tác kênh Đảng, phát triển kinh tế, kết nối giao thông, logistics, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đào tạo nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm từng bước đưa các định hướng hợp tác vào thực tiễn. Nhân dịp này, các cơ quan hai địa phương đã ký kết văn bản hợp tác trong lĩnh vực xây dựng Đảng và thương mại.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Tây, Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên cũng làm việc với lãnh đạo các thành phố Bách Sắc, Phòng Thành Cảng và Sùng Tả nhằm thúc đẩy kết nối giữa các trung tâm sản xuất, hệ thống cửa khẩu và mạng lưới logistics.

Đáng chú ý, tại Bách Sắc, lãnh đạo hai địa phương trao đổi về khả năng hình thành hành lang kinh tế Bách Sắc - Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, góp phần kết nối khu vực biên giới với các trung tâm công nghiệp và cảng biển của Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư, Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên đã khảo sát một số cơ sở công nghiệp, cửa khẩu, cảng biển và địa điểm du lịch tại Quảng Tây như Khu công nghiệp Năng lượng - Điện tử tại Bách Sắc, cặp cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh - Long Bang bao gồm lối thông quan Nà Đoỏng - Nà Ráy, cảng Ngư Vạn tại Phòng Thành Cảng và Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN tại Nam Ninh… cũng như hội đàm trao đổi cùng Bí thư và lãnh đạo chủ chốt các thành phố Bách Sắc, Phòng Thành Cảng, Sùng Tả nhằm tìm hiểu kinh nghiệm phát triển công nghiệp, năng lượng mới, logistics, vận tải đa phương thức và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, y tế, giáo dục và quản lý, giao lưu nhân dân…

Đoàn cũng đến thăm, làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung tâm hợp tác trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN; thăm và tìm hiểu lịch sử truyền thống quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại khu di tích Trường Dục tài Nam Ninh…

Chuyến công tác đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thái Nguyên và Quảng Tây, mở ra những cơ hội kết nối mới trong đầu tư, thương mại, công nghiệp và logistics, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò đầu mối của Quảng Tây trong hợp tác Việt Nam - Trung Quốc và góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đóng góp vào xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc)