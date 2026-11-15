Thái Nguyên mở rộng hợp tác, xúc tiến đầu tư tại Quảng Tây (Trung Quốc)

Đồng chí Trịnh Xuân Trường và Đoàn công tác của tỉnh sang thăm và làm việc tại Quảng Tây (Trung Quốc).

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Văn Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Văn Thọ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và đại diện một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

Chuyến công tác nhằm củng cố nền tảng hữu nghị, tăng cường kết nối với các địa phương, cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp Quảng Tây. Qua đó, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn nhân lực, tạo thêm động lực, không gian và nguồn lực mới cho phát triển của tỉnh.

Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Việt Nam).

Trong chương trình công tác, Đoàn dự kiến làm việc với lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, lãnh đạo thành phố Bách Sắc và thành phố Phòng Thành Cảng; đồng thời tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Quảng Tây.

Đoàn công tác của tỉnh cũng làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, khảo sát một số cơ sở công nghiệp, khu vực cửa khẩu, cảng biển, trung tâm logistics, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và y học; thăm Khu di tích Khu học xá Trung ương tại Đại học Quảng Tây.

Tại các cuộc làm việc, Đoàn công tác dự kiến trao đổi, đề xuất tăng cường hợp tác trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai bên.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp tập trung vào điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng mới, sản xuất thông minh và công nghệ cao; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, trao đổi thông tin về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư và khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, tỉnh Thái Nguyên đề xuất nghiên cứu hình thành hành lang liên kết kinh tế Bách Sắc – Cao Bằng – Thái Nguyên – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, tăng cường kết nối các trung tâm sản xuất với cửa khẩu, thị trường và cảng biển, góp phần mở rộng không gian giao thương và thu hút đầu tư.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại, Thái Nguyên mong muốn thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, nhất là chè, nông sản và sản phẩm OCOP tại thị trường Quảng Tây; kết nối hệ thống phân phối, tham gia hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.

Hai bên cũng trao đổi khả năng hợp tác ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nghi thức tiễn Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên sang thăm và làm việc tại Quảng Tây (Trung Quốc).

Về thương mại và logistics, hai bên quan tâm kết nối nguồn hàng, thị trường, hệ thống phân phối và doanh nghiệp xuất nhập khẩu; trao đổi kinh nghiệm phát triển dịch vụ logistics, vận tải đa phương thức, kinh tế cửa khẩu và cảng biển.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh đề xuất mở rộng hợp tác giữa các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; tăng cường trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên, đào tạo tiếng Trung và bồi dưỡng kỹ năng nghề. Trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành điện tử, bán dẫn, cơ khí, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và logistics. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch và hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng khác.

Theo chương trình công tác, hai bên dự kiến ký kết 5 văn bản hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực công tác tổ chức, thương mại, xúc tiến đầu tư, công nghiệp bán dẫn và kết nối doanh nghiệp.

Các văn bản nhằm thiết lập, củng cố đầu mối phối hợp, tạo điều kiện trao đổi thông tin, giới thiệu đối tác và hỗ trợ triển khai các hoạt động hợp tác giữa cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai bên.

Thông qua chuyến công tác, tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường trao đổi và hợp tác với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Quảng Tây; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu thị trường, mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc.