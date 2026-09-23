Thái Nguyên: Mở không gian phát triển từ tuyến đường qua dãy Tam Đảo

Quang cảnh Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV. Ảnh: Đồng Thưởng

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã xem xét, thảo luận và thông qua 19 nghị quyết tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, phân bổ và sử dụng các nguồn lực; triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và mở rộng đầu tư phát triển; quy hoạch, đất đai, lâm nghiệp. Trong đó, nhiều nghị quyết được các đại biểu và người dân quan tâm, như: điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông các xã vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cấp cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Đồng Thưởng

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương cho biết: từ nay đến cuối năm là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự tập trung, quyết liệt cao trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. UBND tỉnh, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương rà soát toàn diện tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ; tập trung vào những chỉ tiêu còn thấp, nhiệm vụ còn chậm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; trong đó tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 11% trở lên.

Đối với hoạt động của HĐND tỉnh, quá trình chuẩn bị nội dung các kỳ họp thường lệ cuối năm cần bám sát chương trình công tác, yêu cầu thực tiễn và thẩm quyền của HĐND tỉnh; bảo đảm đầy đủ căn cứ, hồ sơ và tiến độ theo quy định. UBND tỉnh tăng cường phối hợp với Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh ngay từ quá trình xây dựng, hoàn thiện các nội dung, nhất là đối với những vấn đề lớn, phức tạp, có tác động rộng; hạn chế việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung sát thời điểm tổ chức kỳ họp; tạo điều kiện để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và đại biểu HĐND tỉnh có đủ thời gian nghiên cứu, xem xét, quyết định.

Mở thêm hành lang kết nối Thái Nguyên - Phú Thọ

Nội dung quan trọng được đặc biệt quan tâm là HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ.

Nghị quyết của HĐND tỉnh yêu cầu việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật; Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát việc triển khai nghị quyết.

Phối cảnh đường hầm qua dãy Tam Đảo. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Theo hồ sơ dự án, điểm đầu tuyến kết nối với đường ĐT 261B tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên; điểm cuối kết nối với Quốc lộ 2B tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 19,65km; trong đó, đoạn hầm xuyên núi dài khoảng 2km.

Công trình hầm Tam Đảo được nghiên cứu xây dựng gồm 2 ống hầm, cùng hệ thống hầm ngang, thông gió, phòng cháy, chữa cháy, điện chiếu sáng, thoát nước và các công trình phụ trợ. Phần đường dẫn kết nối với hầm dài khoảng 17,65km, thiết kế với bề rộng nền đường 12m; đồng thời, đầu tư hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí và hệ thống an toàn giao thông đồng bộ.

Thông tin nghiên cứu phương án đầu tư được UBND tỉnh Thái Nguyên công bố trước đó cho thấy, tuyến đường dự kiến đi qua khu vực tương đối bằng phẳng tại xã Quân Chu trước khi vượt dãy Tam Đảo bằng hầm đường bộ. Sau khi ra khỏi hầm, tuyến được nghiên cứu men theo khu vực hồ Xạ Hương, qua khu vực sân golf Tam Đảo và đấu nối với Quốc lộ 2B.

Theo phương án đề xuất, tuyến có thể được đầu tư đồng bộ với 7 cầu trên tuyến, hầm đường bộ đôi dài khoảng 2km và tốc độ thiết kế 80km/h. Hệ thống giao thông thông minh, trung tâm điều hành, giám sát vận hành cùng các thiết bị bảo đảm an toàn được nghiên cứu đầu tư đồng bộ. Riêng đoạn hầm xuyên dãy Tam Đảo được nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại về thông gió, chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và điều hành giao thông, nhằm bảo đảm an toàn khai thác, đồng thời hạn chế tác động đến địa hình và cảnh quan tự nhiên.

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở khả năng hình thành một hành lang giao thông mới giữa Thái Nguyên và Phú Thọ. Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường có thể rút ngắn khoảng 40km so với lộ trình hiện nay, đồng thời tạo kết nối trực tiếp giữa khu vực hồ Núi Cốc với Khu du lịch Tam Đảo. Từ góc độ liên kết vùng, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa Thái Nguyên, Phú Thọ và khu vực Hà Nội; tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics, giáo dục, y tế và thu hút đầu tư tại những khu vực còn nhiều dư địa.

Một góc xã Quân Chu - nơi nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng tuyến đường hầm qua dãy Tam Đảo. Ảnh: Hương Lan/thainguyen.gov.vn

Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà đầu tư. Theo hồ sơ trình HĐND tỉnh, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026-2029.

Trước đó, ngày 16/8/2026, UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Phú Thọ đã trao đổi, thống nhất một số nội dung nghiên cứu triển khai dự án đường hầm kết nối Thái Nguyên - Phú Thọ - Hà Nội, theo hướng từ sườn Đông sang sườn Tây dãy Tam Đảo.

Việc HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền là bước tiếp theo nhằm xác lập đầu mối tổ chức triển khai đối với dự án thực hiện trên địa bàn 2 tỉnh.