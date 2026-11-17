Công an phường Vạn Xuân tuần tra và phát hiện 2 thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, điều khiển xe mô tô không gắn biển số.

Đợt cao điểm được triển khai theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), với phương châm lấy phòng ngừa là chính, hạn chế thấp nhất các vụ việc liên quan đến “tội phạm đường phố”.

Thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, trấn áp loại tội phạm này và đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, đòi hỏi phải tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ.

Trong đợt cao điểm, công an cấp xã được giao chủ công, tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Trọng tâm là phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí; kịp thời ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự.

Cùng với đó, lực lượng Công an tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Quán game, bi-a, điểm vui chơi giải trí ban đêm; rà soát nhà trọ, nhà nghỉ, khu vực tập trung đông công nhân và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm.

Công tác tuyên truyền, vận động gia đình, nhà trường và nhân dân phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên được chú trọng, nhằm phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.