Thái Nguyên mở dòng thoát lũ tại khu vực Cầu Điệp

Cụ thể, lượng nước từ thượng nguồn đổ về làm mực nước dâng nhanh gây sức ép lên các khu vực dân cư, các công trình trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương xã La Bằng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xử lý các điểm ngập.

Các lực lượng đã tiến hành đào, cắt một phần tuyến đường tránh Cầu Điệp, tạo thêm hướng dẫn nước nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước khi mưa kéo dài.

Đơn vị thi công huy động máy xúc đào, cắt tuyến đường tránh khu vực Cầu Điệp để mở dòng chảy thoát lũ. Ảnh: Đỗ Nhung

Giải pháp này giúp mở rộng không gian dòng chảy, hạn chế tình trạng nước bị dồn ứ tại khu vực cầu và giảm nguy cơ ngập sâu trên địa bàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tránh khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, theo dõi thời tiết và báo ngay chính quyền khi phát hiện sự cố bất thường.

Trong thời gian mưa lũ, địa phương luôn duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, chủ động triển khai phương án “4 tại chỗ”, bảo vệ tính mạng, tài sản người dân và hạn chế thiệt hại do thiên tai.