'Thái Nguyên mãi mãi niềm tin theo Đảng' - Từ vùng đất lịch sử đến khát vọng tương lai

Tối 17.9, tại Di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, xóm Lau Sau, xã La Bằng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Đêm Gala nghệ thuật với chủ đề “Thái Nguyên mãi mãi niềm tin theo Đảng”.

Tham dự chương trình có Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Đỗ Thị Minh Hoa; Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Thị Bích Hồng; đại diện các cơ quan, ban, ngành và đông đảo nhân dân.

Chương trình do Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật thực hiện, kéo dài khoảng 90 phút với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu.

Các đại biểu tham dự sự kiện

Các màn trình diễn gồm tiết mục ca, múa, nhạc, kịch ngắn và hoạt cảnh, được xây dựng thành 2 chương “Ánh sáng niềm tin” và “Tự hào Thái Nguyên”, nối tiếp câu chuyện từ lịch sử đến hiện tại.

Điểm nhấn đêm diễn là hoạt cảnh “Đốm lửa đầu tiên”, tái hiện sự kiện năm 1936, khi đồng chí Đặng Tùng tuyên bố kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng thời công bố thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh. Bốn người được kết nạp là Đường Nhất Quý, Đường Văn Ngân, Nông Văn Ái và Hoàng Văn Nghiệp.

Qua sân khấu nghệ thuật, các dấu mốc cách mạng được tái hiện cùng những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn Thái Nguyên.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc

Bên cạnh câu chuyện lịch sử, chương trình còn khắc họa hình ảnh Thái Nguyên hôm nay qua những vùng chè, bản làng, đô thị, khu công nghiệp, nhà máy và các công trình mới.

Đêm Gala nghệ thuật là hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào về quê hương.

Sự kiện cũng giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, hình ảnh con người Thái Nguyên và những chuyển biến của địa phương trên hành trình phát triển, hướng tới chặng đường tương lai.