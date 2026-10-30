'Thái Nguyên - mạch nguồn lịch sử'
Với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”, màn nghệ thuật mở đầu Chương trình kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 đã tái hiện sinh động chiều sâu lịch sử, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa trà và khát vọng vươn lên của đất và người Thái Nguyên qua 195 năm xây dựng và phát triển.
Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên giới thiệu một số hình ảnh trường đoạn nghệ thuật “Thái Nguyên - mạch nguồn lịch sử”:
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thai-nguyen-mach-nguon-lich-su