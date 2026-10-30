'Thái Nguyên - mạch nguồn lịch sử'

Chính thức khai mạc ngày 30/10, sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng (DACC 2026) mang chủ đề “Lịch sử của Ngày mai” sẽ mang đến chuỗi các hoạt động và sự kiện, kết nối khán giả với di sản quá khứ và sáng tạo tương lai. Du khách có thể tận hưởng "bầu không khí lễ hội" kéo dài từ nay đến hết ngày 8/11.