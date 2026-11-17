Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Nguyên đã tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 49 nghĩa trang liệt sĩ, với 941 ngôi mộ được khai quật.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Trung tâm đã tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ 468 mẫu hài cốt liệt sĩ tại đơn vị, tổ chức 2 đợt bàn giao mẫu cho Viện Pháp y Quốc gia để phục vụ công tác giám định ADN.

Công tác lấy mẫu, tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ có vai trò quan trọng trong việc phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Các mẫu được thu thập từ phần mộ liệt sĩ được mã hóa, niêm phong và bảo quản bằng thiết bị chuyên dụng

Đây là cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Trung tâm chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám định, thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm giải quyết kịp thời, đúng thời hạn các yêu cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, không để xảy ra sai sót về chuyên môn.

Việc thu thập và giám định ADN là một phần trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới xác định danh tính cho những phần mộ chưa xác định.

Giám định ADN tiếp tục mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là đợt cao điểm do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027). Theo kế hoạch, chiến dịch tập trung rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt trong nước và ở nước ngoài; thu thập, xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân và hài cốt để giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.