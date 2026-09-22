Thái Nguyên lung linh Đêm hội Trăng rằm

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu chung vui cùng thiếu nhi trong Đêm hội Trăng rằm.

Đến dự Chương trình có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu dự Chương trình.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, các xã, phường cùng đông đảo nhân dân và các em thiếu nhi.

Mở đầu Chương trình là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, với những giai điệu trong trẻo, vui tươi về tuổi thơ và đêm hội trăng rằm do Câu lạc bộ Nghệ thuật thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên và các nghệ sĩ biểu diễn, mang đến không khí vui tươi, rộn ràng của Tết Trung thu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường tặng quà cho thiếu nhi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tặng quà cho thiếu nhi.

Tết Trung thu cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội dành sự quan tâm, chăm lo và những tình cảm tốt đẹp nhất cho thiếu niên, nhi đồng. Trong Đêm hội, những phần quà của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng cho các em là sự động viên, sẻ chia, góp thêm niềm vui và tiếp sức cho những ước mơ tuổi thơ.

Điểm nhấn trong Chương trình là phần thi rước đèn Trung thu của 32 xã, phường và các đơn vị với những mô hình được chuẩn bị công phu, sáng tạo, thể hiện nét riêng và sắc màu của từng địa phương. Chương trình diễu hành đã thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo nhân dân và các em thiếu nhi.

Trước đó, chiều cùng ngày, Ban Giám khảo đã tổ chức chấm thi các mô hình đèn Trung thu và lựa chọn 11 mô hình đèn xuất sắc nhất để trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và Giải Sáng tạo ý tưởng “Đèn Trung thu năm 2026”, được tổ chức bình chọn trên fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, cùng màn diễu hành đèn Trung thu đầy sôi động, Chương trình “Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026" đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng các em thiếu nhi và nhân dân.

Mỗi mô hình đèn trung thu là kết quả của sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết và tình cảm dành cho thiếu nhi; đồng thời góp phần tạo nên một mùa Trung thu vui tươi, rực rỡ và đáng nhớ.