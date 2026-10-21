Thái Nguyên lên phương án xử lý hố sụt lún mới trên quốc lộ 3B, cách vị trí cũ 10m

Ngày 21/10, trao đổi với PV Báo Xây dựng, bà Nông Thị Anh Thơ, Chủ tịch UBND xã Na Rì, xác nhận hố sụt lún xuất hiện vào sáng cùng ngày tại Km80+037 quốc lộ 3B qua thôn Bình Minh.

Vị trí xảy ra hố sụt ngày 21/10.

Bà Thơ cho biết, hố sụt có đường kính khoảng 1m, sâu khoảng 1m, nằm cách vị trí sụt lún từng xảy ra trước đó khoảng gần 10m.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai rào chắn, đặt biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Chủ tịch UBND xã Na Rì cho biết thêm, địa phương đã khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực thôn Bình Minh cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành các biển báo và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Người tham gia giao thông tuyệt đối không tự ý đi qua khu vực hố sụt khi chưa bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, tình trạng sụt lún trên quốc lộ 3B, đoạn qua địa bàn xã Na Rì, đã từng xảy ra nhiều lần, gây lo ngại về an toàn giao thông.

Đặc biệt, ngày 26/5/2025, một người đi xe máy đã lao vào khu vực rào chắn, cảnh báo tại vị trí hố sụt và rơi xuống hố cùng phương tiện. Dù lực lượng chức năng tổ chức nhiều nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, đến nay nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Trao đổi về phương án khắc phục, ông Nguyễn Đình Vũ, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì và tư vấn xây dựng giao thông (Sở Xây dựng Thái Nguyên) cho biết, việc xử lý triệt để các hố sụt lớn cần nguồn kinh phí lớn và giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Với hố sụt vừa xảy ra, trước mắt, đơn vị sẽ triển khai các biện pháp khắc phục, theo dõi tình trạng nền đường để kịp thời xử lý khi phát sinh diễn biến mới.

Về kỹ thuật xử lý, sẽ sử dụng rọ thép chứa đá để gia cố vị trí sụt lún, sau đó đắp bù mặt đường và tiếp tục theo dõi diễn biến. Nếu nền đường tiếp tục lún, đơn vị sẽ thực hiện bù phụ để bảo đảm khả năng lưu thông.

Việc hố sụt lún tiếp tục xuất hiện gần vị trí từng xảy ra sự cố đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn giao thông, theo dõi diễn biến địa chất và có giải pháp xử lý phù hợp, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc.