Thái Nguyên: Lễ tạ pháp khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2570 tại chùa Phù Liễn

Đại diện 118 hành giả Tăng Ni an cư tác bạch tri ân

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Chức sự hạ trường và đông đảo chư hành giả Tăng Ni an cư.

Trong không khí thanh tịnh, đại chúng cùng ôn lại những ngày tháng tinh chuyên tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức và nuôi dưỡng đời sống phạm hạnh. Lễ tạ pháp cũng là dịp để mỗi hành giả bày tỏ lòng tri ân Tam bảo, chư tôn đức Giáo thọ, Ban Chức sự và quý Phật tử hộ trì Tam bảo trong suốt mùa An cư.

Quang cảnh Lễ tạ pháp khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2570 của Tăng Ni tỉnh Thái Nguyên tại hạ trường chùa Phù Liễn

Sau lễ tạ pháp, chư hành giả tiếp tục có ba ngày cử hành sám pháp, hành đạo để thanh tịnh thân tâm trước khi bước vào lễ Tự tứ, khép lại khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2570 trong tinh thần hòa hợp.