Thái Nguyên: Lễ rót đồng tôn tạo đại hồng chung chùa Cống Thượng (phường Phổ Yên)

Đại đức Thích Thanh Hoàng, trụ trì chùa Cống Thượng đón nhận quà chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và lãnh đạo chính quyền

Buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn.

Về phía chính quyền có ông Đặng Xuân Trường, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Minh Tân, Chủ tịch UBND phường Phổ Yên; ông Lương Đình Bảo, Phó Trưởng phòng Tôn giáo, Tín ngưỡng thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành.

Chủ tịch UBND phường Phổ Yên Nguyễn Minh Tân phát biểu chúc mừng

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Thanh Hoàng, trụ trì chùa Cống Thượng tri ân chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo chính quyền và đồng bào Phật tử đã ủng hộ tịnh tài, tịnh vật hộ trì Phật sự trọng đại này; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc đúc chuông trong đời sống tu học và bảo tồn văn hóa Phật giáo truyền thống.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Minh Tân chúc mừng đạo tràng, ghi nhận những đóng góp thiết thực của nhà chùa và Phật tử trong công tác an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa; đồng thời mong muốn Tăng Ni, Phật tử tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.

Thượng tọa Thích Nguyên Thành ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Nguyên Thành tán thán công đức của Đại đức trụ trì cùng nhân dân, Phật tử. Thượng tọa nhấn mạnh đại hồng chung là pháp khí thiêng liêng, là âm thanh tỉnh thức nhắc nhở mỗi người quay về chính niệm, hướng thiện, nuôi dưỡng lòng từ bi và trí tuệ.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức đồng đúc đại hồng chung

Sau các nghi thức hành chính, chư tôn đức và đại biểu đã cử hành nghi thức tâm linh, thành kính cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn trước khi tiến hành nghi thức rót đồng đúc đại hồng chung trong niềm hoan hỷ của toàn thể đạo tràng.