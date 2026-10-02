Thái Nguyên lấy ý kiến nhân dân về doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026
Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh phối hợp đăng tải danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu” năm 2026 để lấy ý kiến nhân dân.
Theo đó, danh sách được công khai trong thời gian 5 ngày, thực hiện theo Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 04/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.
Ý kiến góp ý đối với các tập thể, cá nhân trong danh sách được tổng hợp, gửi về Sở Tài chính trong ngày 07/10/2026.
Sau thời hạn lấy ý kiến, nếu không nhận được ý kiến phản hồi, Sở Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện các trình tự đề nghị khen thưởng theo quy định hiện hành.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thai-nguyen-lay-y-kien-nhan-dan-ve-doanh-nghiep-doanh-nhan-tieu-bieu-nam-2026-2g3y4c0c