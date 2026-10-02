Thái Nguyên lấy ý kiến nhân dân về doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Theo đó, danh sách được công khai trong thời gian 5 ngày, thực hiện theo Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 04/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ý kiến góp ý đối với các tập thể, cá nhân trong danh sách được tổng hợp, gửi về Sở Tài chính trong ngày 07/10/2026.

Sau thời hạn lấy ý kiến, nếu không nhận được ý kiến phản hồi, Sở Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện các trình tự đề nghị khen thưởng theo quy định hiện hành.