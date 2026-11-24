Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và các lãnh đạo tỉnh thăm khu trưng bày không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất nhấn mạnh, đối với Thái Nguyên, nơi hội tụ bản sắc văn hóa của 51 dân tộc, những làn điệu Then, Sli, Lượn, Soọng cô, Pá dung; các điệu múa Tắc xình, múa khèn, múa bát cùng hệ thống lễ hội, trang phục, ẩm thực và phong tục truyền thống đã tạo nên một không gian văn hóa phong phú, đặc sắc.

Ngày hội không chỉ tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên và đồng bào các dân tộc giới thiệu những nét đẹp văn hóa của cộng đồng mình, mà còn là dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy di sản; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ văn hóa truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ nghệ nhân và cộng đồng thực hành, truyền dạy di sản; tạo điều kiện để thế hệ trẻ tìm hiểu, kế thừa những giá trị tốt đẹp của cha ông, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững, quảng bá sản phẩm đặc trưng và tạo sinh kế cho người dân.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên - Hội tụ sắc màu Văn hóa”.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh bản sắc của 51 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, mà còn mở ra không gian giao lưu, thực hành và trao truyền các giá trị di sản.

Qua đó, khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa, gắn gìn giữ bản sắc truyền thống với giáo dục, phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh đất, người Thái Nguyên.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên mang ý nghĩa thiết thực khi tạo không gian để những giá trị văn hóa vốn gắn bó với từng bản làng, từng cộng đồng được giới thiệu, giao lưu và lan tỏa rộng rãi hơn. Những nét riêng của mỗi dân tộc không tách rời mà cùng hòa quyện, bổ sung, làm giàu thêm bản sắc văn hóa chung của quê hương.

Ngay trong ngày đầu tiên, không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa và sản phẩm đặc trưng đã thu hút sự quan tâm của đại biểu và du khách. Trang phục truyền thống, nhạc cụ, ẩm thực, sản phẩm thủ công cùng những hình ảnh về đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc tạo nên bức tranh đa sắc về văn hóa cộng đồng.

Tại các gian trưng bày, đại diện các địa phương, nghệ nhân không chỉ giới thiệu hiện vật, sản phẩm mà còn chia sẻ những câu chuyện về phong tục, tập quán, cách thức gìn giữ và trao truyền các giá trị truyền thống.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm không gian giới thiệu sắc màu văn hóa các dân tộc được tổ chức tại tại Ngày hội văn hóa các dân tộc Thái Nguyên 2026. Ảnh: TNGOP

Tại Ngày hội, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã tham quan các không gian văn hóa, tìm hiểu những nét đặc sắc trong đời sống của đồng bào các dân tộc. Hình ảnh các nghệ nhân trực tiếp giới thiệu trang phục, sản phẩm và những giá trị văn hóa của cộng đồng mình cho thấy vai trò không thể thay thế của người dân trong việc gìn giữ di sản.

Tại đây, câu chuyện bảo tồn văn hóa cũng được nhìn nhận từ chính những người đang thực hành và trao truyền di sản. Người dân các dân tộc về với ngày hội đã chia sẻ niềm vui khi được mang trang phục truyền thống của dân tộc mình về đây để giới thiệu, quảng bá và góp phần lưu truyền cho các thế hệ sau. Đây còn là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, đoàn tụ, giao lưu và cùng giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng mình.

Vẻ đẹp trang phục truyền thống và những giá trị văn hóa lâu đời của người dân các dân tộc sẽ được nhiều người biết đến, trân trọng và gìn giữ. Thông qua ngày hội, cho thấy bảo tồn di sản không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý hay các nhà nghiên cứu, mà trước hết phải bắt đầu từ tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong cộng đồng.

Đêm khai mạc còn để lại dấu ấn với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề "Sắc màu văn hóa dân gian". Các tiết mục tái hiện nghi lễ Then "Lồm cốc bjooc - Lễ vun hoa", múa bát, múa "Theo nhịp Tắc Xình", trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Tày, hát Then - đàn Tính... đã đưa người xem đến gần hơn với đời sống tinh thần của các cộng đồng dân tộc. Những làn điệu dân ca, điệu múa và âm hưởng núi rừng không chỉ tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc mà còn góp phần khẳng định sức sống của các di sản trong đời sống đương đại.

Thái Nguyên tiếp tục khẳng định định hướng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát triển du lịch bền vững và quảng bá hình ảnh địa phương.

Đáng chú ý, cùng với Ngày hội của tỉnh, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam còn tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều nội dung trưng bày, triển lãm, tọa đàm và giao lưu nghệ thuật. Trong đó, chuyên đề "Khơi nguồn Đạo học" giới thiệu truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo; trưng bày "Sắc chàm - Dấu ấn văn hóa trên thổ cẩm các dân tộc Việt Nam" khai thác vẻ đẹp của chất liệu và kỹ thuật tạo hoa văn truyền thống; bộ sưu tập trống, cồng chiêng Tây Nguyên giới thiệu những nhạc cụ gắn bó với đời sống cộng đồng.

Các hoạt động trao giải, trưng bày ảnh "Khoảnh khắc - Sắc màu di sản", tọa đàm và trình diễn "Sắc màu trang phục Việt - Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa sắc chàm", giao lưu nghệ thuật "ASEAN - Những sắc màu di sản" cũng mở rộng không gian tiếp cận văn hóa theo hướng kết nối giữa truyền thống và sáng tạo đương đại, giữa văn hóa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực.

Từ những bộ trang phục truyền thống, kỹ thuật dệt, nhuộm, tạo hoa văn đến các loại hình diễn xướng dân gian, mỗi di sản đều hàm chứa tri thức, kinh nghiệm và ký ức của cộng đồng. Việc đưa các giá trị ấy vào không gian trưng bày, tọa đàm, trình diễn và hoạt động giáo dục góp phần làm cho di sản trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng, nhất là học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ.

Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời là vùng đất Thủ đô kháng chiến, An toàn khu lịch sử, nơi đồng bào các dân tộc từng một lòng che chở, bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương trong những năm kháng chiến. Sự hội tụ, giao thoa văn hóa trên vùng đất này không chỉ làm nên bản sắc riêng mà còn là nền tảng quan trọng củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.

Ngày hội vì thế không đơn thuần là dịp trình diễn những nét đẹp văn hóa trong một không gian lễ hội. Điều quan trọng hơn là từ những hoạt động giao lưu, trải nghiệm, mỗi cộng đồng thêm ý thức về giá trị di sản của mình; các nghệ nhân có thêm cơ hội truyền dạy, thế hệ trẻ có điều kiện tìm hiểu và tự hào về cội nguồn. Khi văn hóa tiếp tục được thực hành trong đời sống, được trao truyền qua các thế hệ và gắn với sinh kế của người dân, di sản mới thực sự có sức sống bền lâu.

Thông qua Ngày hội, Thái Nguyên tiếp tục khẳng định định hướng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát triển du lịch bền vững và quảng bá hình ảnh địa phương. Đó cũng là cách để những sắc màu văn hóa không chỉ hội tụ trong ngày hội, mà tiếp tục lan tỏa trong đời sống, trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của quê hương.

Ngày 24/11: Tiếp tục nhiều hoạt động trình diễn, trải nghiệm văn hóa Trong ngày 24/11, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026 tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động phục vụ Nhân dân và du khách. Tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, trang phục, nhạc cụ, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của đồng bào các dân tộc tiếp tục mở cửa đến 22 giờ. Chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống được tổ chức trong hai khung giờ: từ 9 giờ đến 10 giờ và từ 15 giờ đến 16 giờ, giới thiệu các loại hình diễn xướng, dân ca, dân vũ như hát Then, Lượn Slương, Lượn Cọi, hát Sli, hát ru, hát ví, hát Pá Dung, hát Soọng Cô, hát Sấng Cọ, múa Tắc Xình, múa khèn, múa bát... Cùng ngày, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng diễn ra các hoạt động thi đấu thể thao dân tộc gồm đẩy gậy, kéo co và cà kheo, góp phần tạo không khí giao lưu, đoàn kết và khuyến khích gìn giữ các trò chơi, môn thể thao truyền thống. Khép lại Ngày hội là chương trình nghệ thuật và lễ bế mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 tại sân khấu Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trong dịp này, người dân và du khách được miễn phí vé tham quan Bảo tàng, tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo công chúng đến tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống.