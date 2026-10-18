Thái Nguyên lan toả sắc màu văn hoá qua Ngày hội Thể thao các dân tộc thiểu số

Vừa qua, tại Nhà thi đấu thể thao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên, Sở VHTTDL tổ chức khai mạc "Ngày hội Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên năm 2026"

Ngày hội thu hút gần 200 vận động viên đến từ 19 xã, phường, tranh tài ở ba môn thi đấu gồm tung còn, bắn nỏ và bắn ná.

Hoạt động được tổ chức từ ngày 16 - 19.10 nhân kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4.11.1831 - 4.11.2026).

Các vận động viên thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc Ngày hội Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên năm 2026

Đồng thời đây, cũng là một phần trong chuỗi sự kiện Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Thông qua hoạt động thi đấu, ngày hội góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc, phát triển thể thao quần chúng và khuyến khích người dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ.

Kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, địa phương trang trọng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc kết hợp cùng lễ hội Festival Trà Quốc tế.

Nội dung phần thi đấu bắn nỏ trong chuỗi sự kiện

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 30.10 - 7.11, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà” gồm 12 hoạt động chính về văn hóa, đối ngoại, thương mại, du lịch và trải nghiệm trà, hướng tới tôn vinh giá trị của trà và thúc đẩy ngành chè phát triển theo hướng giá trị cao, hữu cơ, an toàn, bền vững.

Sự kiện lớn này mang ý nghĩa sâu sắc giúp tôn vinh các giá trị lịch sử hào hùng, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tạo động lực phát triển kinh tế bền vững cho vùng đất xứ Trà.