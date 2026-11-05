Thái Nguyên là điển hình trong rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031, và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh, đồng chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai, thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể theo 4 khối: Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Quá trình thực hiện được triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm phương châm “6 rõ”.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, tỉnh lựa chọn 20 cơ quan, đơn vị để kiểm thử; tổ chức tập huấn, hướng dẫn trực tiếp trong 12 ngày liên tục, kể cả ngoài giờ hành chính.

Thái Nguyên đã xây dựng phần mềm hỗ trợ chuyển dữ liệu vào 9 biểu nghiệp vụ của Trung ương, bộ quy đổi thời gian tạm thời đối với các công việc tương đồng; thành lập nhóm hỗ trợ chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quá trình rà soát.

Đến ngày 5-11, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành kê khai khối lượng, sản lượng công việc theo biểu mẫu nghiệp vụ; một số đơn vị đã hoàn thành đầy đủ 9 biểu.

Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trong đó, việc xác định định mức thời gian, danh mục công việc và nhu cầu nhân lực ở từng lĩnh vực còn gặp khó khăn do thời gian thực hiện ngắn, khối lượng dữ liệu lớn.

Việc phân tách nhiệm vụ thành từng công việc, xác định sản phẩm, khối lượng và thời gian thực hiện chưa đồng đều, nhất là đối với công tác tham mưu, công tác Đảng, vận động quần chúng và các lĩnh vực giáo dục, y tế.

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ được chuyển giao sau sắp xếp tổ chức bộ máy cần tiếp tục đối chiếu để tránh kê khai trùng lặp hoặc bỏ sót. Dữ liệu bước đầu cũng cần được kiểm tra, xác nhận và đối chiếu với hồ sơ minh chứng.

Trên cơ sở những khó khăn thực tế, tỉnh đề xuất Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu xây dựng danh mục nhiệm vụ, công việc khung dùng chung; ban hành định mức hao phí thời gian thực hiện công việc phù hợp với đặc điểm từng khu vực, địa phương; sớm hoàn thiện hướng dẫn về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan.

Tỉnh cũng kiến nghị xem xét, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến biên chế giáo dục, hợp đồng lao động chuyên môn và định mức nhân lực tại trạm y tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đổi mới phương pháp thực hiện nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thiện đầy đủ 9 biểu nghiệp vụ; đối chiếu hồ sơ nguồn, kiểm tra nội dung trùng lặp, bổ sung những nội dung còn thiếu và xác nhận kết quả theo thẩm quyền.

Trên cơ sở dữ liệu đã được kiểm chứng, Thái Nguyên tiếp tục xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và phương án biên chế từng năm trong giai đoạn 2027–2031.

Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu.

Đánh giá cao kết quả triển khai của Thái Nguyên, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá Thái Nguyên là địa phương điển hình trong thực hiện nhiệm vụ này, thể hiện tư duy đổi mới và cách làm quyết liệt, cụ thể.

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục chuẩn hóa phương pháp đo đếm, bảo đảm dữ liệu chính xác, có căn cứ; đồng thời khẳng định, Ban Tổ chức Trung ương sẽ nghiên cứu, nhân rộng những kinh nghiệm và cách làm hiệu quả của Thái Nguyên.

Chuyên viên giải pháp nghiệp vụ Tập đoàn Viettel hướng dẫn nhập dữ liệu tại Hội nghị.