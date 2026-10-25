Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai đề án BHYT toàn dân

Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cùng lãnh đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đại diện các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được tỉnh xác định là một trong những ưu tiên trong chiến lược phát triển.

Việc triển khai đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, hướng tới mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT), giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho người dân và nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở.

Theo kế hoạch, đề án được triển khai từ tháng 11/2026 đến hết năm 2027. Khoảng 1,14 triệu người dân tại 78 xã, phường thuộc các vùng III, vùng an toàn khu, vùng II và vùng I thuộc diện được quan tâm thụ hưởng chính sách. Những người chưa có thẻ BHYT thuộc diện hỗ trợ sẽ được hỗ trợ mua thẻ, góp phần mở rộng độ bao phủ bảo hiểm trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Đề án dự kiến triển khai tại 11 bệnh viện và 43 trạm y tế xã, phường. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh dự kiến đạt 98,32%, cao hơn mục tiêu 96,22% được Chính phủ giao trong năm 2026.

Đáng chú ý, khoảng 1,345 triệu người, tương đương 77,3% dân số và 78,62% số người có thẻ BHYT, dự kiến được hỗ trợ phần chi phí đồng chi trả khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tham gia đề án.

Chính sách áp dụng đối với các dịch vụ thuộc phạm vi quyền lợi BHYT, không bao gồm dịch vụ theo yêu cầu và những chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHYT và giảm chi phí khám, chữa bệnh, tỉnh Thái Nguyên chú trọng củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chuyên môn và bổ sung nhân lực cho các cơ sở y tế tuyến xã.

Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện 125 lượt biệt phái bác sĩ hỗ trợ các trạm y tế xã, phường. Đồng thời, tỉnh tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và các cơ sở y tế tổ chức thực hành, thực tập, hỗ trợ chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời đề nghị địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm nguồn lực và thực hiện chính sách công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh lãng phí, tiêu cực.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Các đơn vị thuộc Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần phối hợp, hỗ trợ tỉnh triển khai đề án, đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng nền tảng số, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực y tế cơ sở; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi BHYT, chủ động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc. Tỉnh xác định sức khỏe và sự hài lòng của Nhân dân là thước đo hiệu quả thực hiện đề án.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn trao biển hỗ trợ BHYT cho ngành Y tế. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã trao biển hỗ trợ 6.076 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tỉnh Thái Nguyên; Ban tổ chức trao thẻ BHYT cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.