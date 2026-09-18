Thái Nguyên kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh

Sáng 18.9, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đại Phúc, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh (1936 - 2026).

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái Nông Đức Mạnh; Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn qua các thời kỳ cùng các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và đông đảo nhân dân.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh

Về phía tỉnh Thái Nguyên có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, cuối năm 1936, cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập tại La Bằng.

Từ 4 đảng viên đầu tiên, đến nay Đảng bộ tỉnh có 98 đảng bộ trực thuộc với trên 145.000 đảng viên, trải qua chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng.

Trong suốt chặng đường cách mạng, Thái Nguyên ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng, là nơi ra đời Đội Cứu quốc quân II và nơi hợp nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại sự kiện

Thái Nguyên cũng là căn cứ địa cách mạng, An toàn khu Trung ương, Thủ đô kháng chiến gắn với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng của đất nước.

Sau khi Thái Nguyên và Bắc Kạn hợp nhất từ ngày 1.7.2025, tỉnh bước vào giai đoạn phát triển với không gian, tiềm lực và cơ hội mới, đặt ra những nhiệm vụ mới trong thời gian tới.

Tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố đoàn kết, đồng thuận, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong chặng đường mới.

Dịp này, tỉnh tổ chức tri ân các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ, tặng quà 207 đảng viên 70 năm tuổi Đảng trở lên cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động.

Tỉnh cũng tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu và Bằng khen cho các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh.