Thái Nguyên kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng đầu tiên

Dự lễ có nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nông Đức Mạnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; lãnh đạo Quân khu 1; đại diện các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thân nhân 4 đảng viên đầu tiên của Đảng bộ tỉnh cùng đông đảo đại biểu. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường dự và trình bày diễn văn kỷ niệm.

Các đại biểu dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại di tích thuộc xã La Bằng trước khi vào buổi Lễ chính thức.

Cuối năm 1936, tại La Bằng, cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thành lập với 4 đảng viên. Đây là dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh.

Sau 90 năm, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên hiện có 98 đảng bộ trực thuộc, hơn 145.000 đảng viên. Từ cơ sở ban đầu tại La Bằng, phong trào cách mạng trên địa bàn từng bước phát triển, Thái Nguyên tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong Cách mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, kỷ niệm 90 năm là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân đã cống hiến, hy sinh; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và tạo động lực xây dựng Thái Nguyên phát triển.

Trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Việc hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn từ ngày 1/7/2025, theo Bí thư Tỉnh ủy, tạo ra không gian, tiềm lực và nguồn lực phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu về tư duy, tầm nhìn và quyết tâm mới.

Tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy, ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh phát triển phải hướng tới người dân, bảo đảm để mỗi người dân được hưởng thành quả phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Quang cảnh buổi lễ.

Chia sẻ tại buổi lễ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vượng cho rằng, qua 90 năm xây dựng và phát triển, một trong những bài học quan trọng là phải giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết; đồng thời chú trọng xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc, sự hài lòng của người dân.

Đại diện thế hệ đảng viên trẻ, chị Dương Thị Thanh Thảo, đảng viên Đảng bộ xã La Bằng, khẳng định thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống cách mạng bằng tri thức, bản lĩnh, tinh thần đổi mới, sáng tạo; chủ động đi đầu trong những việc mới, việc khó, góp phần xây dựng quê hương trong giai đoạn phát triển mới.

Tại buổi lễ, tỉnh Thái Nguyên tổ chức tri ân, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện thân nhân 4 đảng viên của tổ chức Đảng đầu tiên; tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, 11 đồng chí đảng viên 70 năm tuổi Đảng trở lên của các xã thuộc huyện Đại Từ (cũ), 10 gia đình chính sách tiêu biểu của xã La Bằng.

Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nông Đức Mạnh và các đại biểu thăm gian trưng bày Triển lãm thành tựu 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 10 tổ chức đảng và 10 đảng viên tiêu biểu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu, có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tỉnh.

Tỉnh ủy Thái Nguyên trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải cao trong Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - 90 năm xây dựng và trưởng thành”.