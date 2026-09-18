Thái Nguyên: Kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn qua các thời kỳ cùng các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và đông đảo Nhân dân.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh, cuối năm 1936, cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập tại La Bằng, đặt nền móng cho quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.

Trải qua 90 năm, từ 4 đảng viên đầu tiên, đến nay Đảng bộ tỉnh có 98 đảng bộ trực thuộc, với trên 145.000 đảng viên. Trong suốt chặng đường cách mạng, Thái Nguyên đã ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng, là nơi ra đời Đội Cứu quốc quân II, nơi hợp nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân; đồng thời là căn cứ địa cách mạng, An toàn khu Trung ương - Thủ đô kháng chiến.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

Đặc biệt, sau khi Thái Nguyên và Bắc Kạn hợp nhất từ ngày 1/7/2025, tỉnh bước vào giai đoạn phát triển với không gian, tiềm lực và cơ hội mới. Thái Nguyên xác định tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố đoàn kết, đồng thuận; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức tri ân các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ, tặng quà 207 đảng viên 70 năm tuổi Đảng trở lên cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và gia đình chính sách tiêu biểu; tặng Bằng khen cho các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp.