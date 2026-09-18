Thái Nguyên kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên

Một góc Di tích quốc gia, nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Sáng 18/9, tại xã Đại Phúc, Tỉnh ủy Thái Nguyên-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh (1936-2026).

Dự buổi lễ có đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; đại diện các đảng viên 70 năm tuổi Đảng trở lên...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đọc diễn văn kỷ niệm, nêu rõ sự ra đời tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh năm 1936, tại xã La Bằng (huyện Đại Từ trước đây) đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng của phong trào cách mạng ở Thái Nguyên giai đoạn 1936-1939, góp phần quan trọng trong việc tập hợp, động viên quần chúng tham gia các hoạt động cách mạng.

Từ một cơ sở Đảng chỉ với 4 đảng viên đầu tiên, đến nay Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 98 đảng bộ trực thuộc với trên 145.000 đảng viên. Đó là sự lớn mạnh về tổ chức, sự trưởng thành về bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của một Đảng bộ được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng...

Sau 40 năm đổi mới, 28 năm chia tách, tháng 7/2025, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn được hợp nhất thành tỉnh Thái Nguyên, mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm tiềm lực, nguồn lực và cơ hội mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phải có tư duy mới, tầm nhìn mới và quyết tâm mới.

Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ quan trọng là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...

Thái Nguyên tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội, khai thác hiệu quả nhất tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của tỉnh sau hợp nhất.

Tỉnh huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, đổi mới sáng tạo và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho quê hương, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030...

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, 11 đồng chí đảng viên 70 năm tuổi Đảng trở lên của các xã thuộc huyện Đại Từ (cũ), 10 gia đình chính sách tiêu biểu của xã La Bằng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 10 tổ chức đảng và 10 đảng viên tiêu biểu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu, có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tỉnh.

Tỉnh ủy Thái Nguyên trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải cao trong Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên-90 năm xây dựng và trưởng thành”./.