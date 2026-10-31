Thái Nguyên kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, khai mạc Festival Trà Quốc tế 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831 – 4/11/2026) và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. (Ảnh: Thành Long)

Tham dự Chương trình có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế

Phát biểu tại Chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, giữ vị trí chiến lược trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, tỉnh đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Sau hợp nhất, không gian phát triển mới đã mở ra những động lực và cơ hội mới cho Thái Nguyên. Cùng với đó, niềm tin, tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng để tỉnh phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với phương châm “Kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Long)

Theo đồng chí Trịnh Xuân Trường, dù mục tiêu phía trước còn nhiều thách thức, Thái Nguyên đang đứng trước cơ hội lớn để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Trong đó, phát triển phải lấy con người làm trung tâm, chú trọng xây dựng con người Thái Nguyên yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, có trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Đề cập đến lợi thế đặc sắc của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định cây chè và văn hóa trà không chỉ là sinh kế mà còn là biểu tượng văn hóa của Thái Nguyên. “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; tỉnh đang hướng tới mục tiêu được UNESCO công nhận. Việc tổ chức Festival Trà Quốc tế là dịp để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa trà, nâng tầm thương hiệu Trà Thái Nguyên, đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác với bạn bè trong nước và quốc tế.

Phát huy truyền thống 195 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm đoàn kết, đổi mới, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thành Long)

Tại Chương trình, đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương công bố Quyết định của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Thái Nguyên cần phát huy nội lực, hướng tới mục tiêu phát triển có thu nhập cao trước năm 2045

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Thái Nguyên là vùng đất có truyền thống lịch sử hào hùng và tinh thần đoàn kết bền chặt, từng là căn cứ địa an toàn che chở cho Trung ương Đảng và Bác Hồ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Kế thừa nền tảng vững chắc đó cùng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi, toàn thể đồng bào, cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất của miền Bắc nước ta”, đã thôi thúc các thế hệ người Thái Nguyên ra sức lao động sáng tạo để xây dựng quê hương.

Đồng chí nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất được trao tặng ngày hôm nay chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích đó của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Thái Nguyên trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Thành Long)

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thái Nguyên đang hướng tới kỷ niệm 200 năm thành lập tỉnh vào năm 2031 và xa hơn là cùng cả nước thực hiện khát vọng phát triển đến năm 2045, Thái Nguyên cần phấn đấu là địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại, chất lượng sống ngày càng cao.

Tỉnh cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo sự phát triển dài hạn, vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, tăng năng lực cho cấp xã, nhất là khu vực vùng cao để bảo đảm người dân được giải quyết công việc thuận tiện nhất; nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp; đồng thời gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa trà, cũng như bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đoàn kết, đồng bào các dân tộc Thái Nguyên sẽ thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập cao trước năm 2045; đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Long)

Trong khuôn khổ Chương trình, Ban Tổ chức công bố Quyết định ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo Quyết định số 2889/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” thuộc loại hình tri thức dân gian, được ghi danh tại các địa phương: Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Vô Tranh và Đồng Phúc.

Lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 đã khép lại, nhưng chuỗi hoạt động của Festival vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều không gian trải nghiệm, trưng bày, giao lưu và quảng bá văn hóa trà đặc sắc.