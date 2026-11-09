Thái Nguyên: Kiểm soát chặt xe chở đất, ngăn tai nạn từ cửa mỏ, đường dân sinh

Áp lực an toàn giao thông khi nhu cầu xe vận chuyển gia tăng

Thời gian gần đây, cùng với tiến độ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng, khu công nghiệp và đô thị, nhu cầu đất san lấp tại khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên tăng mạnh, trên các tuyến quốc lộ 37, đường vành đai V, ĐT266, ĐT269B và những tuyến kết nối khu công nghiệp có lượng xe tải, xe ben chở đất, đá, cát sỏi hoạt động gia tăng.

Xe chở đất gia tăng phục vụ nhu cầu san lấp khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên.

Lưu lượng phương tiện lớn không chỉ gây áp lực lên hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, nhất là khi trời mưa, đất rơi vãi trên mặt đường nếu không được vệ sinh kịp thời dễ gây ra trơn trượt, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ông Vũ Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, địa phương có diện tích gần 70km² nhưng hiện có 4 mỏ đất san lấp đang hoạt động, với tổng diện tích theo quy mô các dự án gần 83,3ha.

Nguồn đất khai thác chủ yếu phục vụ san nền các công trình, dự án ở phía Nam tỉnh. Bình quân mỗi ngày có gần 100 xe chở đất hoạt động trên địa bàn, tạo áp lực không nhỏ đối với hạ tầng và công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Sống gần tuyến ĐT269B, nơi có nhiều mỏ đất đang khai thác, ông Nguyễn Hạ Sỹ, người dân xã Tân Thành không khỏi lo khi mật độ xe tải ngày càng tăng, có thời điểm xe chạy liên tục, nhất là vào buổi tối, trong khi đường hẹp, đang sửa chữa và đi qua khu dân cư.

“Ngày nắng thì bụi, trời mưa nhỏ dễ gây trơn trượt rất nguy hiểm, đặc biệt, vào thời điểm học sinh đến trường và tan học, nguy cơ tai nạn giao thông rất cao”, ông Sỹ lo ngại.

Gần đây nhất, khoảng 17h ngày 15/10, tại khu vực đầu cầu Úc Sơn, xã Phú Bình, đoạn cuối tuyến ĐT269B kết nối quốc lộ 37, một phụ nữ tử vong sau va chạm với xe chở đất.

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các xe chở đất chấp hành nghiêm an toàn giao thông.

Theo ông Tạ Viết Thuật, Chủ tịch UBND xã Phú Bình, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương ghi nhận 8 vụ va chạm giao thông, trong đó, có vụ liên quan đến xe chở đất.

Thực tế cho thấy, khi hoạt động vận chuyển vật liệu gia tăng, chỉ một hành vi chủ quan của lái xe hoặc một khâu kiểm soát thiếu chặt chẽ tại điểm khai thác cũng có thể đẩy rủi ro về phía người dân. Đáng lo ngại, nhiều tuyến vận chuyển đi qua khu dân cư, trường học, nơi có mật độ xe máy và người đi bộ cao.

Hạn chế giờ cao điểm, chủ mỏ quản chặt xe từ nơi xuất phát

Không chỉ kiểm soát phương tiện trên đường, để phòng ngừa tai nạn, cùng với lực lượng chức năng, thời gian qua, nhiều địa phương và doanh nghiệp khai thác đất đã chủ động siết quy trình ngay từ cửa mỏ.

Xe chở đất được kiểm soát chặt chẽ trước khi rời khu vực khai thác tại mỏ Đồng Bầu.

Khoảng 9h30 ngày 8/11, tại mỏ đất Đồng Bầu, xã Tân Thành, phóng viên ghi nhận hoạt động xe ra vào được tổ chức theo quy trình, trước khi rời mỏ, các phương tiện đều dừng kiểm tra việc che chắn, đồng thời báo cáo bộ phận trực an toàn tại cổng.

Lái xe Đồng Văn Tuấn cho biết, đây là quy định bắt buộc của mỏ mà tất cả lái xe phải tuân thủ trước khi lưu thông ra ngoài.

Ông Lê Huy Khiêm, quản lý mỏ, cho biết đơn vị hiện có 25 xe tải trọng 15 tấn phục vụ vận chuyển đất san lấp, trước khi làm việc, lái xe đều được phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông và nội quy của mỏ.

Các phương tiện phải trang bị camera hành trình, thiết bị định vị theo quy định, được kiểm tra, bảo dưỡng trước khi vận hành; đặc biệt phải chấp hành nghiêm khung giờ lưu thông trên các tuyến đường đi qua.

Hiện trên quốc lộ 37, đoạn qua xã Phú Bình, lực lượng chức năng đã phối hợp với cơ quan chuyên môn áp dụng việc ô tô tải bị hạn chế lưu thông vào các khung giờ cao điểm: Từ 6h - 8h, từ 10h30 -12h và từ 16h - 19h hằng ngày.

Tại những khu vực cần kiểm soát tốc độ, biển báo P.127 quy định tốc độ tối đa 40km/h đối với xe ô tô tải được lắp đặt, kèm biển phụ quy định thời gian áp dụng.

Trên các tuyến ĐT.269B, khu vực xã Tân Thành và một số địa bàn khác, cơ quan chức năng cũng triển khai biển cấm, điều chỉnh khung giờ lưu thông đối với xe tải trọng lớn qua khu dân cư, trường học nhằm hạn chế xung đột giao thông.

Tại xã Trại Cau, nơi có mỏ Đất Xanh ở xóm Đồng Trình đang hoạt động, chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp và lực lượng chức năng xây dựng phương án điều tiết phương tiện, nhất là trên tuyến ĐT269B, nơi từng xảy ra ùn tắc cục bộ.

Các xe ra khỏi mỏ Đất xanh đều phải cân tải trọng.

Ông Phạm Văn Luyến, quản lý mỏ cho biết, mỗi ngày có khoảng 70 xe tải các loại ra vào vận chuyển đất. Để bảo đảm an toàn giao thông, đơn vị đầu tư hệ thống biển báo, bố trí người hướng dẫn giao thông từ khu vực mỏ ra các tuyến quốc lộ. Xe qua cổng kiểm soát đều phải cân tải trọng và kiểm tra an toàn trước khi lưu thông.

Ông Đào Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND xã Trại Cau cho biết, địa phương yêu cầu các mỏ chấp hành nghiêm khung giờ vận chuyển, tránh thời điểm học sinh đến trường, tan học và giờ người dân nghỉ ngơi.

Hoạt động vận chuyển buổi tối phải kết thúc trước 21h, buổi sáng bắt đầu từ khoảng 4h30. Lượng xe ra vào được kiểm soát theo phương án một tuyến vào, một tuyến ra nhằm hạn chế xung đột giao thông.

Đối với các tuyến đường bê tông do xã quản lý, xe lưu thông phải giảm tốc độ xuống 5km/h. Doanh nghiệp được yêu cầu bố trí bãi chờ, nhân lực điều tiết tại những vị trí cần thiết; kiểm tra phương tiện trước khi rời mỏ, bảo đảm che chắn, chằng buộc hàng hóa, không để đất đá rơi vãi và thường xuyên tưới nước giảm bụi trên tuyến vận chuyển.

Theo ông Khánh, sau khi triển khai các biện pháp điều tiết, tình trạng ùn tắc cục bộ và va chạm giao thông liên quan đến hoạt động vận chuyển đất đã giảm. Tuy nhiên, bụi, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn cần được kiểm soát thường xuyên.

Địa phương cũng yêu cầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm không chỉ trong phạm vi mỏ mà phải phối hợp quản lý cả phương tiện của khách hàng đến mua, vận chuyển đất. Trường hợp để xảy ra tình trạng chạy ẩu, gây bụi hoặc làm rơi vãi đất đá, doanh nghiệp phải có trách nhiệm khắc phục.

Các mỏ chủ động tưới nước khi qua các khu vực đông dân cư, hạn chế bụi.

Tương tự tại các mỏ Núi Đậu (xã Phúc Thuận), mỏ Tân Hòa (xã Tân Thành), với khoảng hơn 30 xe tải hoạt động liên tục, các chủ mỏ triển khai nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra phương tiện, yêu cầu lái xe sử dụng xe đúng thông số kỹ thuật và chấp hành nghiêm quy định khi lưu thông. Lái xe vi phạm an toàn giao thông có thể bị cho nghỉ việc ngay.

Trung tá Nguyễn Đắc Thái Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, qua tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã lập biên bản xử phạt 15.938 trường hợp xe tải vi phạm, với tổng số tiền hơn 25,351 tỷ đồng.

Các phương tiện vi phạm chủ yếu liên quan đến hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, trong đó có xe chở đất san lấp phục vụ các công trình, dự án.

Các lỗi được phát hiện gồm 325 trường hợp chở quá tải, 739 trường hợp quá khổ, 26 trường hợp cơi nới, 630 trường hợp lấn đường, lấn làn hoặc chuyển hướng sai quy định và 33 trường hợp đi vào đường cấm.

Đặc biệt, có 1.432 trường hợp vi phạm tốc độ, 1.233 trường hợp dừng, đỗ sai quy định và 43 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo trung tá Nguyễn Đắc Thái Anh, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tập trung xử lý kiên quyết các hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, gây ô nhiễm môi trường như chở hàng để rơi vãi, chở quá chiều cao quy định, không chấp hành quy tắc giao thông.

Các tổ công tác sẽ được bố trí tại những nút giao thông, các khu vực trọng yếu, nơi có mật độ xe chở đất, đá cao vào giờ cao điểm để phân luồng, hướng dẫn phương tiện, hạn chế ùn tắc và va chạm.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, hướng trực tiếp đến lái xe, chủ phương tiện và chủ mỏ, từ khâu bốc xếp hàng hóa đến quá trình lưu thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát xe chở đất, ngăn ngừa tai nạn giao thông.

“Mỗi chuyến xe chở đất trong quá trình lưu thông phải bảo đảm an toàn, không trở thành mối nguy đối với người dân và các phương tiện giao thông khác ”, trung tá Nguyễn Đắc Thái Anh nhấn mạnh.