Thái Nguyên: Không khí lạnh mạnh gây mưa dông, vùng núi cao có nơi rét đậm

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Theo đó, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3; vùng núi cao cấp 3-4, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16-18°C, vùng núi cao phía Bắc tỉnh từ 12-14°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 8-11 đến sáng 9-11, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trời rét đậm có khả năng ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ. Rét đậm cũng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết; thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn để kịp thời có phương án phòng tránh.