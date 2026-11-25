Khói trắng, mùi khét bao trùm khu dân cư

Phản ánh tới Báo Tiền Phong, nhiều người dân phường Phúc Thuận (tỉnh Thái Nguyên) bày tỏ lo lắng khi tình trạng khói bụi, mùi hôi từ hoạt động xử lý, đốt rác của Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới và Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên diễn ra bất kể ngày đêm.

Ngày 23/11, có mặt tại khu vực xử lý rác thải sinh hoạt của hai doanh nghiệp ở tổ dân phố Thống Thượng (phường Phúc Thuận), phóng viên ghi nhận từ khoảng 12h, khói từ hoạt động đốt rác tại Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên bốc lên dày đặc, theo gió bay về phía Nam. Cùng với đó là mùi khét nồng nặc, khó chịu.

Khói từ hoạt động đốt rác của Công ty cổ phần môi trường Thái Nguyên

Bằng mắt thường có thể nhận thấy một lớp khói trắng bao phủ khu vực nhà máy và các vùng lân cận, kèm theo mùi hôi, khét đặc trưng của hoạt động đốt rác.

Ông Nguyễn Văn Bằng, người dân tổ dân phố Thống Thượng , cho biết, từ khi các nhà máy xử lý rác đi vào hoạt động, môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng bởi khói bụi và mùi hôi.

“Những ngày có sương mù, khói bụi không thoát lên được thì rất kinh khủng. Mùi hôi thối, khét lẹt theo gió bay về khu dân cư. Người già, trẻ nhỏ đều cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Chúng tôi luôn thấp thỏm, lo lắng cho sức khỏe của bản thân và con em mình”, ông Bằng chia sẻ.

Khói từ hoạt động đốt rác thải của Công ty cổ phần môi trường Thái Nguyên

Cùng chung nỗi lo, ông Nguyễn Văn Trà, người dân tổ dân phố Đầm Mương (phường Phúc Thuận), cho rằng hai khu xử lý rác trên địa bàn đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều hộ dân. Khói và mùi phát sinh trong quá trình xử lý rác khiến người dân lo ngại chất lượng môi trường sống, sức khỏe bị ảnh hưởng.

Theo ông Trà, người dân đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, nhưng tình trạng trên chẳng cải thiện được bao nhiêu.

Không ít lần, người dân tập trung trước cổng các nhà máy, trụ sở chính quyền địa phương để đối thoại, yêu cầu làm rõ những vấn đề liên quan đến môi trường.

Đáng chú ý, bên cạnh khói bụi từ các cơ sở xử lý rác, chiều 23/11, phóng viên còn ghi nhận nhiều điểm đốt rác tự phát, đốt nương trên địa bàn phường. Một số đám cháy có quy mô lớn, nằm ngay trong khu dân cư, khiến khói lan rộng ra khu vực xung quanh.

Người dân đốt rác

Nhà máy xử lý rác vượt công suất thiết kế

Ông Phạm Quang Lưu, Trưởng phòng Nông nghiệp, Môi trường và Xây dựng phường Phúc Thuận, xác nhận người dân địa phương thường xuyên có ý kiến về tình trạng môi trường tại khu vực gần hai nhà máy xử lý rác. Đặc biệt, những ngày gần đây, khói bụi phát sinh từ hoạt động đốt rác được người dân phản ánh nhiều.

Theo ông Lưu, Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên đi vào hoạt động từ năm 2018, chuyên xử lý rác thải sinh hoạt; trong khi nhà máy của Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới hoạt động từ năm 2016, chuyên xử lý rác thải công nghiệp.

Thời gian qua, do sự cố tại Công ty Môi trường Sông Công, một lượng lớn rác thải sinh hoạt tại khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên không có địa điểm xử lý. Trước tình hình này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các khu xử lý rác trên địa bàn tỉnh, trong đó hai nhà máy tại phường Phúc Thuận tiếp nhận, xử lý rác thải từ các xã, phường khu vực phía Nam dẫn đến quá tải. Vì thế, công ty phải hoạt động liên tục để xử lý số rác thải tồn đọng.

Ông Lưu cho biết, quá trình xử lý rác khó tránh khỏi phát sinh khói và mùi. Cách đây ít ngày, Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên cũng có văn bản gửi UBND phường, thông báo sẽ hoạt động hết công suất để giải quyết lượng rác tồn đọng. Doanh nghiệp đồng thời cảnh báo quá trình vận chuyển, xử lý rác có thể phát sinh ô nhiễm khói, bụi và mùi, đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động để người dân chia sẻ.

“Khi người dân có kiến nghị, phản ánh, chính quyền địa phương đều tổ chức đối thoại, trực tiếp xuống các nhà máy để nắm bắt tình hình. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định”, ông Lưu thông tin.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh khoảng 946 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, khoảng 790 tấn được thu gom, vận chuyển và xử lý, đạt tỷ lệ 84%.

Từ ngày 15/8/2026, nhiệm vụ vận chuyển, xử lý rác thải được phân cấp cho UBND các xã, phường. Toàn tỉnh hiện có 31 khu xử lý rác thải, trong đó 19 khu đang hoạt động. Phương thức xử lý chủ yếu là chôn lấp và đốt; một số khu đã quá tải, cơ sở vật chất, thiết bị xuống cấp.

Trong khi lượng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý tại một số địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn. Hạ tầng xử lý chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng rác tồn đọng tại một số khu vực tiếp tục gây áp lực lên môi trường và đời sống người dân.

Việc huy động các nhà máy xử lý rác tại phường Phúc Thuận tiếp nhận lượng rác tồn đọng nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách trước mắt. Tuy nhiên, thực tế khói bụi, mùi hôi phát sinh và phản ánh kéo dài của người dân cho thấy cần có giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hoạt động của các cơ sở này.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang nghiên cứu, triển khai các dự án nhà máy đốt rác phát điện, hướng tới xử lý chất thải theo hướng hiện đại, bền vững. Tuy nhiên, trước mắt, người dân phường Phúc Thuận mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, quan trắc chất lượng môi trường, công khai kết quả và có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng khói bụi, mùi hôi nếu phát hiện vi phạm.