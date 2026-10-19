Thái Nguyên: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng hiếp dâm nữ sinh dưới 16 tuổi

Theo trang tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, xảy ra tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt giam về hành vi hiếp dâm bao gồm: BVT (SN 1973) và BTTH (SN 2004), cùng trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng BVT và BTTH tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, xác định trong khoảng từ năm 2020 đến năm 2023, BVT đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu TNH (tên nhân vật đã được thay đổi), trú cùng xã Đại Phúc.

Cũng trong khoảng thời gian năm 2022 đến tháng 8/2026, cháu TNH bị đối tượng BTTH xâm hại tình dục nhiều lần. Đến tháng 10/2026, cháu H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/10/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng BVT và BTTH với tội danh nêu trên.

Ngày 16/10/2026, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng trên.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.