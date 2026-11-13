Thái Nguyên khơi thông nguồn lực, tạo đà tăng trưởng hai con số

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thái Nguyên ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế quý III đạt 13,96%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt gần 60.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Những kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất, đầu tư tiếp tục được thúc đẩy, tạo dư địa để tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2, quy mô 299,07 ha, tổng mức đầu tư 3.650 tỷ đồng (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên)

Điểm sáng nổi bật là sản xuất công nghiệp với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 tăng 29,33% so với cùng kỳ; tính chung 9 tháng tăng 23,23%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,63%, tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu của toàn ngành. Ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 7,15%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,68%; khai khoáng tăng 1,54%. Một số ngành ghi nhận mức tăng trưởng cao như sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị tăng 109,93%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 24,64%; sản xuất trang phục tăng 21,51%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 17,13%.

Kết quả này khẳng định vai trò của công nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

Tại Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thuỵ, tỉnh Thái Nguyên Công ty TNHH Myungjin Electronic Vina đang sản xuất, gia công bộ dây dẫn điện ô tô và linh kiện điện tử. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước tăng khoảng 12% so với cùng kỳ. Với thị trường và đơn hàng hiện nay, doanh nghiệp dự kiến doanh thu năm 2026 đạt khoảng 800 tỷ đồng và đặt mục tiêu khoảng 1.200 tỷ đồng trong năm 2027.

Ông Jung Jinung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Myungjin Electronic Vina cho biết: khi đơn hàng tăng, nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cũng tăng theo. Do đó, thời gian thông quan hàng hóa tác động trực tiếp đến tiến độ sản xuất. Thủ tục xuất nhập khẩu được giải quyết thuận lợi giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, hạn chế gián đoạn sản xuất và bảo đảm tiến độ giao hàng.

Thực tế cho thấy, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong thông quan, logistics và cung ứng nguyên liệu sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và tận dụng tốt hơn cơ hội thị trường.

Trong 9 tháng đầu năm, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên 11.200 tỷ đồng (Ảnh: TISCO)

Cùng với điện tử, lĩnh vực sản xuất thép cũng đóng góp tích cực vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên 11.200 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ; sản lượng thép cán sản xuất và tiêu thụ đạt trên 730.000 tấn, tăng 10,5%; doanh thu đạt 15.120 tỷ đồng, tăng 14%.

Ông Nguyễn Minh Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO), phường Tích Lương cho biết: Thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhu cầu sử dụng thép xây dựng trong quý IV và những tháng cuối năm được dự báo ở mức cao. Doanh nghiệp đang chủ động nguyên, nhiên vật liệu, tăng cường điều hành sản xuất và triển khai các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Những kết quả trên cho thấy doanh nghiệp đang chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao năng lực cung ứng và đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, hoạt động sản xuất công nghiệp có sự liên kết chặt chẽ với đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng và các ngành dịch vụ hỗ trợ.

Khơi thông nguồn lực, tạo đà tăng trưởng bền vững

Bên cạnh việc phát huy năng lực sản xuất của doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng là yêu cầu quan trọng để Thái Nguyên mở rộng không gian phát triển.

Qua kiểm tra một số dự án, công trình và khảo sát các khu vực có tiềm năng phát triển trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, tái định cư và thủ tục đầu tư, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư; chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là những công trình có tính kết nối, tạo động lực phát triển. Đồng thời, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, góp phần tạo thêm dư địa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Trần Huyền)

Như vậy, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Thái Nguyên cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Việc nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và xuất nhập khẩu sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, rút ngắn thời gian triển khai dự án và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng và hiệu quả công trình sẽ tạo thêm động lực cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải và dịch vụ liên quan. Tỉnh cũng cần chú trọng thu hút đầu tư có chọn lọc, thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Với nền tảng sản xuất công nghiệp tích cực, nguồn vốn đầu tư tiếp tục được mở rộng và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, Thái Nguyên đang có thêm điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026. Việc kết hợp hiệu quả giữa phát triển công nghiệp, cải cách thể chế và đầu tư hạ tầng không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà còn tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển kinh tế bền vững trong những năm tiếp theo.