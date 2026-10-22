Thái Nguyên: Khơi thông hiệu quả dòng vốn tín dụng, tạo động lực cho tăng trưởng

Tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng sử dụng vốn

Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên, NHNN Khu vực 5 đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, định hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân có thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng hoạt động kinh tế

Năm 2025, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 151.324 tỷ đồng, tăng 12,43% so với cuối năm 2024; dư nợ tín dụng đạt 164.122 tỷ đồng, tăng 22,51%. Đến hết tháng 9/2026, tổng nguồn vốn huy động đạt 167.576 tỷ đồng, tăng 10,74% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng đạt 178.417 tỷ đồng, tăng 8,7%. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1% tổng dư nợ, cho thấy nỗ lực duy trì chất lượng tín dụng trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động.

Năm 2026, NHNN Khu vực 5 đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế. Đây là định hướng quan trọng nhằm bảo đảm nguồn vốn ngân hàng đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Các ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan

Tại Agribank Chi nhánh Thái Nguyên, hoạt động huy động vốn và cho vay tiếp tục tăng trưởng tích cực. Bà Hoàng Phương Thủy, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Thái Nguyên cho biết: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Agribank Chi nhánh Thái Nguyên đã triển khai các giải pháp kinh doanh, cung ứng sản phẩm dịch vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho khách hàng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Bà Hoàng Phương Thủy, Phó giám đốc Agribank Chi nhánh Thái Nguyên trao đổi với Phóng viên Tạp chí Công Thương về các giải pháp kinh doanh, cung ứng sản phẩm dịch vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho khách hàng, góp phần phát triển kinh tế địa phương

Đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh Thái Nguyên đạt 20.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt gần 17.000 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát. Theo đại diện Agribank Chi nhánh Thái Nguyên, Chi nhánh ưu tiên tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời chú trọng thẩm định, lựa chọn khách hàng và dự án có hiệu quả, bảo đảm an toàn vốn; đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận các dịch vụ Ngân hàng nhanh nhất.

Trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng BIDV Thái Nguyên cũng ghi nhận những kết quả tích cực về hiệu quả kinh doanh và chất lượng tín dụng. Ông Thân Văn Trường, Phó Giám đốc BIDV Thái Nguyên cho biết: Năm 2026, chi nhánh xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò cung ứng vốn và dịch vụ tài chính, ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

BIDV Thái Nguyên đẩy mạnh phối hợp nội bộ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tư vấn quản trị dòng tiền.

Đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng của BIDV Thái Nguyên đạt trên 25.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ. Theo đại diện BIDV Thái Nguyên, để nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng và hỗ trợ khách hàng phát triển sản xuất, kinh doanh, chi nhánh tập trung tăng trưởng tín dụng có trọng tâm, thiết kế phương án cấp vốn phù hợp với dòng tiền và năng lực tài chính của từng khách hàng. Ngân hàng đồng thời phát triển các giải pháp chuyên biệt cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh phối hợp nội bộ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tư vấn quản trị dòng tiền.

Khơi thông dòng vốn, tạo động lực tăng trưởng bền vững

Trong thời gian tới, NHNN Khu vực 5 tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, tham mưu cấp ủy và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.

Ông Bùi Văn Khoa, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 5 cho biết ngành Ngân hàng sẽ tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, nâng cao khả năng tiếp cận vốn của khách hàng.

Cùng với triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, NHNN Khu vực 5 sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng; đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm an toàn trong thanh toán và nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc mở rộng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro, ưu tiên các phương án đầu tư có hiệu quả, tạo giá trị gia tăng và góp phần mở rộng năng lực sản xuất.

Với kết quả tích cực trong huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngành Ngân hàng đang tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế Thái Nguyên.

Việc khơi thông dòng vốn tín dụng, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống sẽ tạo nền tảng để nguồn lực tài chính được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, việc làm và giá trị kinh tế thực chất, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2026 và những năm tiếp theo.