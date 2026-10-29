Thái Nguyên khởi công dự án cảng Yên Bình hơn 435 tỷ đồng

Tỉnh Thái Nguyên tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình

Ngày 29/10, tại khu vực Mom Kiệu, phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình.

Dự lễ khởi công có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân,Lê Quốc Minh;Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham dự buổi lễ. Ảnh: Đồng Thưởng

Dự án được triển khai trên diện tích 24,92ha, có tổng vốn đầu tư hơn 435 tỷ đồng, quy mô cảng loại III với 7 cầu cảng, năng lực thông qua từ 3,8-4,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo định hướng đầu tư đồng bộ, hiện đại, cảng Yên Bình sẽ trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa từ các nhà máy, cơ sở sản xuất đến hệ thống cảng biển quốc tế khu vực phía Bắc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Đồng Thưởng

Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa phương thức vận tải, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa và tăng cường kết nối giữa các cơ sở sản xuất với thị trường.

Đại diện lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thái Nguyên tham dự buổi lễ. Ảnh: Đồng Thưởng

Việc đầu tư cảng Yên Bình cũng tạo thêm điều kiện hoàn thiện hạ tầng logistics, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu, qua đó mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ. Ảnh: Đồng Thưởng

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, tỉnh đang tập trung thực hiện đồng bộ bốn nhiệm vụ trọng tâm, gồm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà tham dự buổi lễ. Ảnh: Đồng Thưởng

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đồng Thưởng

Trong đó, đầu tư hạ tầng giao thông, năng lượng, hạ tầng số và khu công nghiệp có vai trò quan trọng trong thu hút, phát huy hiệu quả nguồn lực ngoài ngân sách. Phát triển hạ tầng vận tải, tăng cường kết nối vùng sẽ tạo đột phá về logistics, mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đề nghị chủ đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa hệ thống cảng vào khai thác trong năm 2027. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp với tinh thần chính quyền kiến tạo, coi sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của tỉnh.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long Nguyễn Huy Quý phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đồng Thưởng

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long Nguyễn Huy Quý cam kết huy động tối đa nguồn lực, phối hợp với các nhà thầu tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư tại lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình. Ảnh: Đồng Thưởng

Chủ đầu tư đặt mục tiêu sớm đưa dự án vào vận hành, bổ sung năng lực vận tải hàng hóa, tạo thêm động lực thu hút đầu tư và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình

Dự án cảng Yên Bình là một trong 6 dự án, công trình có tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng được khởi công trong hai ngày 29 và 30/10, hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026) và chào mừng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.